– En lærers plikt å utsette elever for ubehagelige ytringer

Historielæreren Samuel Paty (47) ble fredag overfalt og halshugd i nærheten av ungdomsskolen han underviste ved.

I en skoletime som handlet om ytringsfrihet hadde Paty vist de omstridte Muhammed-tegningene som satiremagasinet Charlie Hebdo hadde trykket. Ytringsfrihet har blitt en del av timeplanen etter terrorangrepet mot Charlie Hebdo i 2015.

Flere av foreldrene til elevene reagerte og mange mener det er blasfemi å vise en beskrivelse av profeten.

Flere tusen samlet seg søndag i Frankrike for å minne ungdomsskolelæreren som ble drept. Politiet mener drapet var et militant islamistisk angrep.

Tirsdag er det på nytt demonstrasjoner i Paris.

Anine Kierulf, spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter, sier det er umulig å forklare ytringsfriheten uten å vise til ubehagelige og kontroversielle ytringer.

– Det er helt klart en lærers plikt å utsette elever og studenter for ubehagelige ytringer. Det ville vært veldig rart å forklare karikaturstriden uten å vise fram de karikaturene man snakket om, sier Kierulf til NRK.

Nødvendig for å forklare ytringsfriheten

Kierulf håper ikke at lærere nå blir skremt og ikke tør å vise karikaturer eller ytringer fram til sine elever.

– Hvis vi gir etter for den type frykt, er det samme som å si at terroristene vinner. For terror er å skape frykt. Hvis vi lar dem gjøre det, på bekostning av å ytre oss på den måten vi synes er riktig, og som vi har lov til å ytre oss på, så vil det være et nederlag for demokratiet, sier Kierulf.

Kierulf mener det er viktig å vise fram hva som har skapt kontroverser opp gjennom historien og hvorfor det har gjort det.

– Det trenger ikke bare være karikaturer, det er utrolig mye fælt som har skjedd opp gjennom historien som studenter og elever må lære om, legger hun til.

Kierulf sier at det er få medier som gjengir den karikaturen han skal ha vist i sin undervisning.

– Det kan tenkes er bare for være veldig hensynsfulle. Men det er ikke alltid mediene er så hensynsfulle, hva er hensynsfullhet og hva er fryktdrevet i mediene? Det samme spørsmålet kan oppstå i klasserommet.

Står fritt til å vise Muhammed-karikaturer

– Norske lærere kan vise fram Muhammed-karikaturer i undervisningen dersom de mener det er relevant.

Det sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Melby mener det er skremmende at en lærer kan bli drept for å vise fram en karikatur i undervisningen.

– Denne læreren gjorde en viktig jobb med å ruste elevene til å ta del i demokratiet og bruke ytringsfriheten. Det at han blir drept fordi han gjør akkurat det, er skremmende og forferdelig. Ytringsfrihet og menneskerettigheter er overordnede verdier i den norske læreplanen, sa Melby på Dagsnytt 18 mandag kveld.

Læreren står fritt til å for eksempel vise Muhammed-karikaturer, dersom han eller hun mener det er relevant, ifølge Melby.