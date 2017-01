– Eliten vender ryggen til Kim Jong-un

Stadig mer informasjon fra omverden presser seg gjennom Nord-Koreas strenge sensur-regime. Dette gjør at den nordkoreanske eliten nå har begynt å offentlig kritiserer regimet og deres leder Kim Jong-un, noe som før var helt utenkelig.

Det forteller den Nordkoreanske avhopperen, Thae Yong Ho under sitt første møte med utenlandsk presse, ifølge The Guardian.

Yong Ho var Nord-Koreas viseambassadør i Storbritannia før han i august i fjor flyktet til Sør-Korea sammen med kona og sine to sønner.

Informasjon er det beste våpenet

– Når Kim Jong-un kom til makten var jeg optimistisk. Jeg håpte han ville ta rimelige og rasjonelle avgjørelser for å redde Nord Korea fra fattigdom, sa Yong Ho som bestemte seg for å flykte da stadig flere tjenestemenn ble henrettet av Kim Jong-un.

Kim Jong-un har ikke vært redd for å ta grep for å fjerne politiske motstandere. I 2013 skal onkelen Jang Song-Thaek, som var den mektige nummer to i det nordkoreanske hierarkiet, ha blitt henrettet.

– Kritikk av regimet blant vanlige folk var helt utenkelig, nå blir det stadig vanligere, sier Yong Ho.

Han oppfordrer omverden til å gjøre det de kan for å informasjon inn til den nordkoreanske befolkningen som lever under et strengt sensur-regime.

– Vi må helle bensin over Nord-Korea og la folket sette fyr på nasjonen.

Yong Ho var Nord-Koreas viseambassadør i Storbritannia før han i august i fjor flyktet til Sør-Korea sammen med kona og sine to sønner. Foto: KATIE SCHUBAUER / Afp

Flere diplomater vil hoppe av

I Nord-Korea blir den tidligere viseambassadøren til Storbritannia omtalt som «Sexforbryter», «kriminell» og «menneskelig avskum» etter at han flyktet til Sør-Korea.

Selv sier han at flere diplomater vil flyktet fra nasjonen.

Yong Ho mener at Nord-Korea, som er en kommunistisk stat, ikke har noe med ekte kommunisme å gjøre.

– I virkeligheten er det er uformelle markeder og bytteøkonomi som utgjør hovedkilden til mat og penger for vanlige folk i Nord-Korea, forteller Yong Ho.

Om nasjonen tar til seg en slik økonomisk reform vil det bety slutten for styret til Kim Jong-un, hevder den tidligere viseambassadøren.

På spørsmål om Kim Jong-un sin mer anonyme bror, Kim Jong-chol kunne vært en mulig ny leder for den isolerte nasjonen var Yong Ho mer skeptisk. Han er ifølge Yong Ho svært lite interessert i politikk og er kun opptatt av musikk.

– Jonh-chol er bare interessert i Eric Clapton. Viss han var en vanlig mann ville han nok vært en dyktig gitarist.