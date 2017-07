– Ekstremvær kan endre reisevanene våre

Gjennom helgen har det vært målt høye temperaturer i delstaten California i USA, som har resultert i skogbranner som har drevet flere tusen mennesker på flukt.

Det har også vært flere skogbranner i Canada, Spania og Portugal.

I Spania har gradestokkene målt over 40 grader gjennom juni og juli. Ifølge Meterologisk institutt vil temperaturene holde seg slik i sentrale deler av landet også den kommende uken.

Bildet viser en måling gjort av Copernicus, EUs klimaendring tjeneste. Den viser at lufttemperaturen i Spania i juni 2017 har vært over 2 grader høyere enn gjennomsnittstemperaturen for landet. Foto: Copernicus

Ekstremvarme på ferie

All klimaforskning peker i én retning: temperaturene i verden stiger, som en følge av økt CO₂-utslipp til atmosfæren. Ifølge seniorforsker for CICERO Senter for klimaforskning, Marianne Tronstad Lund, har gjennomsnittstemperaturen i verden økt med én grad siden 1850.

– Den generelle trenden er en økning i temperaturen og et varmere klima.

– Personlig synes jeg det blir for varmt når det er mer enn 35 grader, sier Marianne Tronstad Lund. Hun hyppige hetebølgene vil styre folk vekk fra det som i dag er nordmenns mest populære reisemål. Foto: CICERO / CICERO

I årene fremover vil land som Spania og Hellas være spesielt utsatt flere lengre og mer ekstreme hetebølger enn vi allerede har sett eksempler på. Det tror Tronstad vil påvirke nordmenns ferievaner.

– Mange av oss har nok en grense for hva vi synes er komfortabelt, og med temperaturer godt over 35 grader kan flere komme til å legge ferien sin andre steder.

Hetebølger kan ifølge Tronstad få store helsemessige følger, og forårsake både dehydrering og dødsfall. Hun viser til hetebølgen i Frankrike i 2003, da varmen tok livet av nesten 15 000 mennesker.

Spania er et av landene som vil oppleve mer ekstreme hetebølger som følge av global oppvarming. Her fra stranden i Barcelona. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

– «Syden» kan bli ubeboelig

Lege og eier av Reiseklinikken Gunnar Hasle frykter at det i fremtiden er flere populære feriemål som kan bli ubeboelige.

– Vi skal være forsiktige med å si at en hetebølge skyldes klimaendringer. Men det kan hende at middelhavslandene blir ubeboelige om noen år hvis klimaendringene fortsetter. I et langtidsperspektiv kan det altså bli for varmt å reise til «Syden».

Temperaturer over 35 grader er i utgangspunktet for varmt for mennesker, sier lege Gunnar Hasle. Foto: MDG

I en artikkel i Dagbladet snakker legen om hvilke forholdsregler man må ta i ekstrem hete. Han forteller at temperaturer over 35 grader i utgangspunktet er for varmt og at luften har mye å si for hvordan man håndterer varme.

– Hvis luften er tørr klarer kroppen lettere å kjøle seg ned med svette. Er luften derimot fuktig vil ikke kroppen klare den samme nedkjølingen like godt.

Barn leker i en fontene under varmebølgen i Madrid, 2015. Muligheter til avkjøling er helt nødvendig for mennesker som bor i områder med dødelige temperaturer. Foto: Andres Kudacki / AP

– Nordmenn glade i varme

Førsteamanuensis ved reiselivsfag på Høyskolen Kristiania og Handelshøyskolen BI, Arvid Flagestad, tror ikke nødvendigvis nordmenn lar seg påvirke så lett av varmen når de velger feriedestinasjoner.

– Dubai har hatt temperaturer på rett under 40 grader de siste 30-40 årene, men nesten ikke noe reisemål har hatt så høy økning i reisetrafikken. Det samme gjelder for enkelte deler av Afrika.

Han har ikke inntrykk av at reisebyråene har tatt stilling til problemet, men påpeker likevel at ekstreme hendelser som regn og hetebølger vil ha innvirkning på folks reisevaner.

Arvid Flagestad tror klima- og værforandringer på lang sikt kommer til å påvirke reisemønsteret. Bildet er tatt på et hotell i Thailand. Foto: Berit Keilen / NTB scanpix

Pressesjef i TUI, Nicolai Johnsen, sier at endring av reisemål er noe de først og fremst vurderer etter interesse fra reisende, ikke temperaturen på reisemålet.

– Men det er klart det blir alvorlig for oss hvis temperaturene øker så mye, derfor håper vi at politikerne kommer disse problemene i møte slik at ikke disse dystre fremtidsutsiktene blir realisert.