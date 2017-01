– Avhopperne har ingenting å frykte

Til NRK sier chargé d'affaire ved den tyrkiske ambassaden, Ulku Kocaefe, at avhopperne har fått beskjed om å reise hjem, men nekter.

– Konsekvensen av det er at de har mistet jobbene sine. Når en offisiell embetsmann nekter å reise hjem får det konsekvenser, det er ikke noe rart ved det, sier Kocaefe.

VG skriver at avhopperne frykter for fengsling, tortur og umenneskelig behandling dersom de vender hjem.

– Hvis de ikke har gjort noe galt har de ingen ting å frykte, sier Kocaefe til NRK.

Ambassadøren er i Tyrkia på et møte, derfor er det hun som uttaler seg.

Offiserene som har søkt beskyttelse i Norge er det ikke bilder av offentlig tilgjengelig. Disse offiserene hoppet av til Hellas, og møtte opp i landets høyesterett i dag. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS / Reuters

Skal ikke ha vært med på kuppet

Offiserene har tjenestegjort i Norge inntil i fjor høst, skriver VG.

Etter at de nektet å adlyde ordre om å returnere til Tyrkia har de nå søkt UDI og Politiets utlendingsenhet om beskyttelse i Norge.

De avisen har snakket med, avviser blankt at de har noe som helst med kuppforsøket eller kuppmakerne å gjøre.

– Det er umulig å returnere nå. Jeg er avskjediget fra min tjeneste i Norge, og passet mitt er kansellert. Om jeg drar tilbake, blir jeg umiddelbart pågrepet, og jeg risikerer tortur og å bli tvunget til å gi falske tilståelser. I tyrkiske fengsler dør folk av uforklarlige grunner, sier en av dem til VG.

– En offiser som jeg kjenner, valgte å reise hjem fra Norge i et forsøk på å renvaske seg mot anklagene. Han ble arrestert i passkontrollen da han kom til Tyrkia, og sitter fortsatt fengslet, sier en annen av eks-offiserene.

President Recep Tayyip Erdogan forfølger personer som kan ha vært involvert i kuppforsøket. Over hundre tusen tidligere offentlig ansatte er enten fengslet, mistet jobbene sine eller er under etterforskning. Foto: Murat Cetinmuhurdar / AP

Rett til asyl

Tyrkiaekspert Einar Wigen, som er forsker ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, sier Norge er forpliktet til å gi dem asyl hvis det er tilfelle.

- Man kan anta at de har noe å frykte, men jeg vet ikke nok om fakta i denne saken til å si mer om det, sier han til NRK.

Han tror ikke dette vil bli en sak som skaper store problemer mellom Norge og Tyrkia.

- Tyrkia er såpass isolert for tiden og har såpass mange problemer og konflikter at dette ikke blir noe de kommer til å bruke mye tid på, tror han.

UD vil ikke kommentere saken ovenfor NRK. De henviser til Justisdepartementet.

100.000 i fengsel

Over 100 000 offentlig ansatte er fengslet, avsatt eller under etterforskning i Tyrkia etter kuppforsøket i juli. Blant de pågrepne er lærere, dommere, politifolk og soldater. Tyrkia anklager den USA-baserte predikanten Fethullah Gülen for å stå bak.

Tyrkia har sparket over 6.000 personer og gitt ordre om at flere titall organisasjoner skal avvikles i kjølvannet av sommerens kuppforsøk.

En domstol i Tyrkia dømte i januar to tidligere offiserer til livstid i fengsel for å ha forsøkt å avskaffe Tyrkias «konstitusjonelle orden», ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu. Det er de første domfellelsene siden det mislykkede militærkuppet i juli.