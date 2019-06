50 år siden Stonewall – Pridefest i New York

Det forventes opp at opp mot 4,5 millioner mennesker vil være til stede, noe som er dobbelt så mange som vanlig, skriver amNewYork.

Marsjen starter kl. 12 lokal tid, og det spås at 115.000 mennesker vil ta del i selve marsjen.

Over ett hundre fargerike flåter er en del av marsjen, som vil passere den legendariske Stonewall Inn, melder amNewYork.

Ruten går forbi flere minnesmerker for LHBT-bevegelsen. Foto: Faksimile: NYC Pride

Historisk marsj

Marsjen er historisk da den sammenfaller med 50-års jubileet for Stonewallopprøret, som av mange regnes for å markere starten på kampen for homofiles rettigheter.

Tidligere i år gav politisjefen i New York en unnskyldning for politiets opptreden under Stonewallopprøret.

Pride Ekspandér faktaboks En bevegelse som startet i New York i 1969.

Pride markeres i dag over hele verden.

I Norge er det Fri, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, som arrangerer Pride-festivaler landet over.

Norske Pride-markeringer arrangeres på ulike tidspunkt mellom juni og november. Kilde: Fri

Det var natt til 28. juni 1969 at politiet gjennomførte et raid mot Stonewall Inn, en bar i Greenwich Village som var populær blant homofile menn og lesbiske.

Dette markerte starten på tre dager med gatekamper, og dermed oppmerksomhet i media for politiets overgrep mot homoseksuelle, noe de vanligvis ikke hadde fått.

Første markering i Norge i 1974

Etter at gatekampene hadde roet seg, ble det den påfølgende helgen arrangert en protestmarsj i New York.

For første gang viste homoseksuelle seg frem som gruppe og paraderte gjennom gatene fra Greenwich Village til Central Park.

Og på årsdagen for opptøyene ble det i 1970 det som var den første organiserte paraden av homofile.

Det ventes at millioner av mennesker vil møte opp for å se paraden. Foto: Andres Kudacki / AP

Til NRK fortalte homo-historiker Svein Skeid tidligere i juni at første gangen Stonewall ble markert i Oslo var i 1974.

– Den gang kalte vi det for homodagen. Det å kunne ha en dag, en dato, var veldig viktig for oss den gangen, sier Skeid.