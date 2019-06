Satte fyr på Pride-flagg foran slottet

Hendelsen skjedde like etter klokken 03 natt til fredag og ble fanget opp på film av Kim Rudi Jensen som var på vei hjem fra byen.

– Jeg kom gående opp mot slottet da jeg fikk øye på en person som holdt på med noe på trappa. Han la ut regnbueflagget, og jeg tenkte først at det var kult at noen draperte trappa i anledning Pride, forteller Jensen til NRK.

Like etter så han det han først trodde var et tent lys, men etter hvert som han kom nærmere så han at flagget stod i brann.

– Personen som hadde lagt det der gikk i motsatt retning av meg. Jeg hørte ham si stygge ting om homofile mens han gikk, forteller Jensen.

Politiet ikke varslet

Jensen trampet ut flammene før han gikk videre hjemover.

– Jeg må dessverre si at jeg ikke ble veldig overrasket. Det var veldig trist at noen valgte å gjøre dette. Selv om jeg er homofil selv, klarer jeg ikke å bli så provosert. Det er det verste, sier Jensen.

Han har ikke vært i kontakt med politiet om saken. NRK har vært i kontakt med politiets operasjonssentral i Oslo som ikke har noe informasjon om hendelsen i loggen sin fra i går natt.

– Det er ingen som har registrert dette. Verken garden eller politiet, sier kommunikasjonssjef ved Slottet Guri Ofstad Varpe til NRK.

Utover det ønsker hun ikke å kommentere saken.

Stjal flagg på Grønland

Juni er Pride-måned og lørdag arrangeres den årlige paraden gjennom Oslo sentrum.

– Dette virker som et ganske barnslig og unødvendig stunt. Det er kjipt, for vi vet at det finnes folk som ønsker å gjøre dette som en hatefull og planlagt handling.

Men vi gleder oss til paraden i morgen, og det vet vi at mange andre gjør sammen med oss, sier festivalsjef for Oslo Pride Fredrik Dreyer til NRK.

Det har vært flere andre tilfeller i hovedstaden de siste to dagene hvor ukjente gjerningsmenn har gjort sitt for å vise motstand mot feiringen.

Tidligere denne uken opplevde beboerne i et borettslag på Grønland at to menn fjernet et regnbueflagg fra flaggstanga.

– De ropte «jævla rævpulere, vi skal ikke ha sånne flagg på Grønland», mens de syklet gjennom gården med flagget, fortalte Susanne Demou Øvergaard til NRK.

Beboerne hengte opp et nytt flagg som ble stjålet senere på kvelden.

Toleranse-tale

Kong Harald ble hyllet verden over for snart tre år siden, da han holdt en tale i Slottsparken som tok for seg toleranse og hvem Norge egentlig er.

Særlig sitatet «nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre» ble trukket fram.

BESØK: Kronprinsesse Mette Marit og kronprins Haakon besøkte torsdag Pride Park for første gang. Her sammen med festivalsjef Fredrik Dreyer. Foto: Ola Vatn / NTB scanpix

Bare noen timer før hendelsen på Slottsplassen besøkte Kronprinsparet Pride Park i Oslo for første gang. Kronprinsparet ble vist rundt på festivalen sammen med ordfører Marianne Borgen og Dreyer.