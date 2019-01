Forsvar av demokrati i Europa, kamp mot blodbadet i Syria og forsøk på å stanse krigen i Jemen, er eksempler som menneskerettighetsorganisasjonen bruker i sin nye World Report for å vise at 2018 var et bedre år enn 2017.

– Ser vi på 2018 er det ikke først og fremst de dårlige nyhetene vi ser, men reaksjonen mot dem, sa Roth på organisasjonens pressekonferanse i i Berlin torsdag.

Kenneth Roth, lederen av Human Rights Watch sier 2018 var et bedre år for kampen for menneskerettighetene enn 2017. Foto: Markus Schreiber / AP

Lettere uten USA

Roth mener at det ligger en ironi i at USAs tilbaketrekking fra FNs Menneskerettighetsråd har vært en fordel. Det har ført til at det ikke lenger er så lett å si at et land danser etter USAs pipe når de tar opp menneskerettighetsbrudd.

Av positive hendelser i 2018, nevner Roth protestene mot endringer av rettsvesenet i Ungarn, at velgerne stemte ut korrupte ledere i Malaysia og at flere mindre land har presset Saudi-Arabia hardt etter drapet på journalisten Jamal Khashoggi, blant annet ved å stanse våpensalg til landet.

– Mindre land og flere organisasjon har trappet opp kampen for menneskerettigheter, mens tradisjonelle forkjempere som USA og Storbritannia har trukket seg mer tilbake, sier Roth til AFP.

Islamsk overraskelse

En av de største overraskelsene er ifølge Roth Organisasjonen for Islamsk samarbeid (OIC).

– De 57 medlemslandene har stått samlet bak kritikk av Myanmar for behandlingene av Rohingya-befolkningen.

Rohingya flyktninger i Bangladesh protesterer mot å bli sendt tilbake til Myanmar. Foto: DIBYANGSHU SARKAR / AFP

Det er riktignok et forsvar for muslimer fra en muslimsk organisasjon, men Roth mener uansett at det er en viktig endring. OIC har tradisjonelt ikke kritisert andre enkeltstater enn Israel.

– Og på samme måte har vi sett at landene i Lima-gruppen i Latin Amerika for første gang gått sammen om kritikk av et annet land i regionen, nemlig Venezuela, sier Roth.

Glemte overgrep

Nå håper han at FN-rådet og andre tar fatt på overgrep verden har ignorert fram til nå. Det er Kinas behandling av uighurene i Xinjiang-provinsen.

– Nå vet vi at Kina har sperret én million uighur-muslimer inne i fangeleirer for tvinge dem til å gi avkall på sin religion og sin etniske bakgrunn, sier Roth til Reuters

Roth sier verden ville ha reagert kraftig på dette hvis et annet land hadde gjort det, men at Kina kan komme unna med det på grunn av sin sterke økonomiske innflytelse i verden.