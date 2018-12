Fredssamtaler om Jemen på svensk slott

Delegasjonen satte seg tirsdag på et kuwaitisk fly i opprørerkontrollerte Sana i Jemen, og satte kurs for Sverige. Om bord var også FNs spesialutsending til Jemen, Martin Griffiths.

– Houthi-delegasjonen er ankommet. Vi venter den jemenittiske regjeringsdelegasjonen om kort tid, skriver Sveriges utenriksminister Margot Wallström.

– Haster

STOLT: Margot Wallström sier hun er stolt over å være vertskap for fredsbestrebelsene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hun sier det haster med samtaler som et første skritt på vei til en slutt på konflikten i Jemen. Og skriver at Sverige er stolt av å kunne legge til rette for samtalene.

De nye fredssamtalene om Jemen skal etter planen starte denne uka, men en konkret dato er foreløpig ikke satt.

OPTIMISTISK: Flere medlemmer av Houti-delegasjonen på vei til fredssamtaler i Sverige. Foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP

Sist torsdag bekreftet opprørerne at de vil delta dersom løftene om at de kan reise til Stockholm – og tilbake til Jemen etter samtalene – blir holdt.

Den internasjonalt anerkjente regjeringen i Jemen, som støttes av den saudiledede koalisjonen, har allerede sagt at den vil delta i de planlagte samtalene.

– Vi vil gjøre alt for at samtalene skal lykkes, for å bringe fred, få slutt på krigen og blokaden. Vi rekker våre hender ut i fred, skrev opprørstalsmann Muhammed Abdul Salam på Twitter før opprørsdelegasjonens avreise

– Samtidig ber vi hæren, sikkerhetsstyrkene og folkekomiteene om å være på vakt mot enhver eskalering, la han til.

PÅ VEI: Houthi-delegasjonen reiste fra Sana med dette flyet fra Kuwait airlines. Foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP

Tillitsbygging

Tidligere i uken ble 50 sårede Houthi-opprørere evakuert i FN-fly fra Jemens hovedstad Sana til nabolandet Oman.

Mandagens evakuering ses på som et kritisk steg i retning av at de planlagte fredssamtalene i Sverige faktisk blir gjennomført.

KLAR FOR SAMTALER: Mohamed al-Sayagh Abdul Majid Hanash i Houthi-delegasjonEN snakket med journalister før avreise fra Sana tirsdag. Foto: MOHAMED AL-SAYAGHI / Reuters

Det var spesialutsending Griffiths som foreslo at Houthi-opprørerne skulle evakueres av «humanitære hensyn» og som et «tillitsbyggende tiltak».

I de foregående dagene hadde han samtaler med begge sider, som en del av arbeidet med å legge til rette for fredssamtalene.

Mislykkede samtaler

De sårede opprørernes skjebne var et av hindrene i forkant av de avbrutte fredssamtalene i Sveits i september. Den gangen ble det ikke noe av samtalene fordi Houthienes representanter nektet å reise til Genève.

De beskyldte FN for ikke å garantere dem mulighet til å returnere til Sana, og for ikke å ha sørget for evakuering av sårede til Oman.

Også fredssamtaler holdt i 2016 mislyktes, da de brøt sammen etter 108 dager med forhandlinger i Kuwait. Da ble opprørernes delegater sittende fast i Oman i tre måneder.

FN-utsending Martin Griffiths har kontakt med begge sider av konflikten. Her kommer han i FN-fly til den opprørskontrollerte hovedstaden Sana i november. Foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP

Katastrofe

Ifølge FN er rundt 10.000 mennesker drept siden koalisjonen gikk inn i konflikten i Jemen i 2015. Rettighetsgrupper frykter de reelle dødstallene er langt høyere. Krigen har utløst det FN omtaler som verdens verste humanitære katastrofe.

Ifølge FN står 14 millioner mennesker i fare for å sulte i Jemen som følge av krigshandlingene. Hele 60 prosent av befolkningen har ikke lenger tilgang til helsehjelp, ifølge Røde Kors.