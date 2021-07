19 politifolk skadde og 49 personar arresterte i London

Store folkemengder samla seg fleire stader i London under og etter tapet mot Italia i EM-finalen.

På og rundt Wembley stadion, ved Trafalgar Square og andre plassar i hovudstadens West End vart det dårleg stemning mellom supporterar og politiet.

Dei 49 er arresterte for ei rekkje ulike lovbrot, skriv Metropolitan Police på Twitter. I Kent, søraust for London, vart folk arresterte for å ha kasta mellom anna ølflasker mot politiet, melder avisa Daily Mail.

Fleire stader i London samla det seg supporterar under og etter EM-finalen mot Italia sundag kveld. Foto: PETER CZIBORRA / Reuters

– Frustrerande nok vart 19 av våre betjentar skadde då dei konfronterte ustabile folkemengder. Dette er heilt uakseptabelt, skriv politiet på Twitter.

Stengde King's Cross

Fleire av dei arresterte tilhøyrde ei stor gruppe billettlause supportarar som storma EM-arenaen Wembley før kampen starta.

Andre fyrte av naudbluss inne på offentleg transport og på haldeplassar. Togstasjonen King's Cross vart mellombels evakuert grunna røyk frå nettopp naudbluss, skriv avisa Independent.

I Leicester Square sentralt i London knuste folk butikkvindauge og klatra på trafikklys og busskur.

To unge kvinner på veg heim i ei gate dekt av søppel etter EM-nederlaget mot Italia. Foto: Matt Dunham / AP / NTB

Borgarmeister i London, Sadiq Khan, tok til Twitter for å fordra folk utan billettar å halde seg vekke.

Søppel og knuste flasker

Mange britar gjekk dukknakka heim etter å ha følgt kampen på sportspubar og storskjermar. Fleire gater og plassar i London sentrum var dekte av søppel og knuste flasker etter EM-nederlaget, melder Independent.

Etter kampen hagla kritikken mot England-trenar Gareth Southgate. Fleire meiner det var eit mistak å sette den yngste på laget til å ta den avgjerande straffa.