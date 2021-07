– Det er lett å være etterpåklok, men Saka, 19 år, og sendt fram for å ta siste straffe i en finale hjemme er jo galskap, skriver fotballekspert Lars Tjærnås på Twitter.

Straffesparkkonkurranse-spøkelset lever videre for England. Etter over 120 minutters spill i EM-finalen mot Italia var stillingen fortsatt 1-1, og da måtte det komme, det ingen engelskmenn vil ha.

England var inntil nylig kjent som verdens dårligste lag på straffekonkurranser.

Italias Andrea Belotti var riktignok den første til å bomme, men så bommet både Marcus Rashford og Jadon Sancho.

Da Italia bommet enda en gang, måtte til slutt det hele avgjøres av en 19-åring. Bukayo Saka, Englands yngstemann, ble satt til å skyte den femte og ofte avgjørende straffen - og han bommet.

Saka bommer den avgjørende straffen Du trenger javascript for å se video.

Saka gråt mens han ble trøstet av trenere og medspillere etter bommen.

Unggutten hadde bare spilt tre landskamper før EM-finalen, og nå hagler kritikken mot trener Gareth Southgate, som satte unggutten i en så utsatt og avgjørende rolle.

Lagkameratene kom løpende til for å trøste Saka etter straffebommen. Foto: CARL RECINE / Reuters

– Alt annet enn coaching i verdensklasse dette her, Southgate, skrev TV 2-ekspert Jesper Mathisen på Twitter.

– Det høres merkelig ut, men jeg kjenner ikke psyken til disse folkene. Det er jo tøft for en 19-åring, dette kommer han aldri til å glemme, sa Egil «Drillo» Olsen på NRK etter straffekonkurransen.

Italia med trofeet som viser at de er europamestere. Foto: JOHN SIBLEY / AFP

Det er heller ikke slik at Southgate ikke vet hvordan det føles å være den som bommer på en avgjørende straffe, hjemme i England er det er nemlig akkurat det han nok er aller mest kjent for, at han bommet på en avgjørende straffe i semifinalen i 1996.

Southgate selv sier til BBC at valget av straffeskyttere var fullt og helt hans ansvar.

– Jeg velger ut fra det jeg har sett på trening, og det er helt og holdent på mine skuldre, sa han.

– Vi hadde forberedt oss godt, men dessverre greide ikke guttene å avgjøre. Men ingen er alene. Vi er sammen om alt, og vi må alle dele ansvaret for at vi ikke vant i dag, la han til.

Tidligere Premier League-profil og nåværende ekspertkommentator Roy Keane var nådeløs i ITVs sending. Han retter ikke bare pekefingeren mot treneren, men også mot de mer erfarne England-spillerne som ikke skjøt straffe.

– Om du er Raheem Sterling eller Jack Grealish, da kan du ikke sitte der og la en unggutt gå fram og ta straffe før deg. Du kan det bare ikke. Du kan ikke la en sjenert 19-åring gå fram. De andre har mye mer erfaring. Sterling har vunnet trofeer. Han må stå opp og ta ansvar, sa Keane.

Tidlig ledelse

Det startet så bra for England, faktisk allerede etter to minutter, da Luke Shaw scoret det som både var hans første landslagsmål og det raskeste målet i en EM-finale noensinne. Det gjorde han ved å banke ballen kontant i mål, etter at Kieran Trippier hadde servert ham en lur pasning:

England tar ledelsen etter 2 minutter Du trenger javascript for å se video.

Da tok det fullstendig fyr på Wembley, hvor hele 60.000 tilskuere fikk ta plass under finalen - pluss muligens noen til som ikke skulle vært der. Før kampen brøt nemlig fans uten billett seg inn på Wembley, og greide å ta seg helt inn på tribunene. Ifølge journalister på stedet skal faktisk mange av disse ha endt med å få se kampen, angivelig fordi vaktene ikke greide å få dem ut.

Shaw har måttet tåle mye kritikk opp gjennom årene, men i år har han toppet en strålende sesong med et strålende EM. Foto: David Klein / Zuma Press

Shaws mål ble det eneste i den første omgangen.

Men i det 66 minutt viste Italias midstopper Leonardo Bonucci at også han er en forsvarsspiller med målteft, da han kriget til seg en retur fra England-målvakt Jordan Pickford. Han satte ballen i mål - til høylytt fortvilelse fra tribunen.

Italia utligner Du trenger javascript for å se video.

Det ble ikke flere mål, og til slutt endte det hele altså i en høydramatisk og nervepirrende straffesparkkonkurranse.

Italienerne var naturlig nok høyt oppe etter EM-gullet.

Rett etter kampslutt klarte ikke Leonardo Bonucci å dy seg. Han røsket tak i et TV-kamera og gaulet ut det som vanskelig kan tolkes som noe annet enn et stikk til fortapte engelskmenn. «It's Coming Rome», skrek Bonucci til TV-kameraet, med tydelig kobling til engelskmennenes mantra «It's coming home», som ble gjentatt og gjentatt før finalen.

Målscorer Bonucci kom med et lite stikk til engelskmennene etter kampen. Her feirer han med trofeet. Foto: ANDY RAIN / Reuters

England har som kjent ikke vunnet noe siden VM i 1966, og ventetiden ble akkurat forlenget nok en gang.

– Det er helt utrolig når jeg tenker på hvor vi starter, når man når bunnen, og gutta finner styrken til å reise seg igjen, sa Bonucci i et intervju med EM-arrangøren like etterpå, med henvisning til at Italia ikke engang greide å kvalifisere seg til forrige VM.

Det var en slukøret England-kaptein som ble intervjuet noen minutter etter å ha fått sølvmedaljen sin.

– Dette var tøft. Straffesparkkonkurranse er den verste måten å tape på. Vi har hatt en fantastisk turnering. Det er vondt, og det kommer til å gjøre vondt lenge. Men nå må vi fokusere på neste turnering, sier Harry Kane.

– Vi kom lenger enn vi har gjort på 55 år, vi har en ung tropp og vi skal bygge videre på dette, legger han til.

Tidligere landslagsspiller og Chelsea-profil Frank Lampard mener tapet er til å svelge.

– Vi har sett både enkeltspillere og laget vokse. Vi har sett nasjonens støtte til laget vokse. Italia kontrollerte kampen, og de må ha honnør for det. De fortjener seieren, sier Lampard på BBC.

Lampards tidligere landslagskollega Rio Ferdinand velger også å ta med seg det positive etter finaletapet.

– Det er åpenbart en stor skuffelse. Men du kan se det på supporterne som applauderer spillerne. De har gitt oss en glede som min generasjon aldri tidligere har følt når vi har sett på England spillere, sier Ferdinand til BBC.

Se alle målene - og bommene - her: