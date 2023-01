Helikopteret styrtet nær en barnehage og en boligblokk klokken 8.20 lokal tid i Brovary, en forstad til hovedstaden Kyiv.

Minst 15 mennesker er døde. Alle ni som var om bord i helikopteret omkom. I tillegg mistet flere personer som befant seg på bakken, blant dem barn, livet.

Blant de døde er hele ledelsen i Ukrainas innenriksdepartement, innenriksminister Denys Monastyrskyj, viseinnenriksminister Jevhenij Jenin og statssekretær Yurij Lubkovytsj.

Helikopteret var på vei til fronten ved Kharkiv, ifølge presidentens kontor.

Monastyrsky hadde blant annet ansvaret for politi- og sikkerhetsmyndighetene i Ukraina.

Denys Monastyrskyj, Jevhenij Jenin, og Yurij Lubkovytsj er blant de døde i helikopterstyrten i Kyiv. Foto: TELEGRAM

– Det er et stort tap for landet, sier statsminister Denys Sjmyhal i en uttalelse.

– Jeg kondolerer til familiene deres og til alle ofrene.

Slik ser det ut etter helikopterstyrten i Ukraina Du trenger javascript for å se video.

Ukjent årsak

Helikopterstyrten førte til en voldsom brann i bygningene rundt.

Guvernøren i Kyiv-regionen Oleksij Kuleba opplyste først at tallet på døde var 18. Noen timer senere kom myndighetene med en oppdatert melding om at 14 er bekreftet omkommet.

29 er skadet. Blant dem som er sendt til sykehus er 15 barn, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Årsaken til helikopterstyrten er ikke kjent, men det var tett tåke i området.

Russland har ikke kommentert hendelsen, og ukrainske myndigheter har ikke sagt noe om russiske angrep i området da helikopteret styrtet. Mye tyder på at det var en ulykke.

– Dette er en mørk morgen. Den fatale helikopterstyrten er en grusom tragedie, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på meldingstjenesten Telegram.

– Denys, Jevhenij, Jurij, flere som jobbet for innenriksdepartementet ... Sanne patrioter. Måtte de hvile i fred. Måtte alle som omkom denne svartmalte morgenen, hvile i fred, skriver presidenten.

Denys Monastyrskyj (42) ble utnevnt til innenriksminister av Zelenskyj i 2021.

Presidenten sier han har bedt landets politi- og sikkerhetsmyndigheter finne ut alle omstendighetene rundt det som har skjedd.

En representant for presidentkontoret bekrefter at militærhelikopteret hadde ni mennesker ombord, som alle omkom. Og at resten av de omkomne er barn og voksne som var i barnehagen.

En kvinne fortviler etter å ha lagt ned blomster i nærheten av der helikopteret styrtet. Foto: NACHO DOCE / Reuters

Alle i helikopteret omkom

Nødetatene var raskt på plass i bydelen Brovary, som ligger rundt 20 kilometer nordøst for sentrum av Kyiv og har rundt 110.000 innbyggere.

I starten av den russiske invasjonen kjempet russiske og ukrainske styrker om kontrollen over Brovary, men de russiske styrker trakk seg ut fra området etter vel halvannen måned.

Det er foreløpig ikke klart hva som førte til helikopterstyrten. Foto: NATIONAL POLICE OF UKRAINE / Reuters

Det var først uklart nøyaktig hvor helikopteret styrtet, men bilder fra området viser at det styrtet i en bygning og at styrten skal ha ført til en eksplosjon.

Bygningen har store skader og den store rotoren på helikopteret ligger på bakken.

Hele den ene siden av barnehagen er forkullet. Barn og voksne fra barnehagen ble raskt evakuert til en nærliggende bygning.

De som kom først til stedet forteller om kaos.

– Vi så skadde personer, vi så barn. Det var tåke. Alt var strødd rundt. Vi hørte skrik og løp dit. Vi tok barna og fraktet dem bort fra barnehagen da det brant, forteller 17 år gamle Glib til Reuters.

Han bor i nærheten og hjalp til sammen med flere av naboene.

På gårdsplassen utenfor boligblokken kunne de se de omkomne fra helikopteret, gjenkjennelige på grunn av sine blå uniformer som ansatte i innenriksdepartementet bruker, dekket av folietepper.

Samme helikopter som styret i Norge

Helikopteret var franskprodusert av typen Super Puma, som blir brukt av alle Ukrainas nødetater.

Det er samme helikoptertype som styrtet utenfor Turøy i 2016, og som siden ikke er brukt i Norge, skriver NTB og Teknisk Ukeblad.

– Dessverre skjedde dette med et helikopter fra de statlige nødetatene, sier talsperson for det ukrainske luftforsvaret, Jurij Ihnat.

– Det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, sier Ihnat.

Ukrainske myndigheter har bedt alle som var vitne til styrten om å melde seg for politiet og andre relevante instanser. Alle detaljer er viktig, understreker de.

Voldsomme ødeleggelser etter helikopterstyrten i Kyiv onsdag. Du trenger javascript for å se video. Voldsomme ødeleggelser etter helikopterstyrten i Kyiv onsdag.

Påvirker ikke krigen

Sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Kristian Åtland, sier til NRK at for den ukrainske regjeringen er det et stort tap at innenriksministeren og hans nærmeste medarbeidere omkom.

– Det er et spesielt smertefullt tap for det berørte departementet, som i tillegg mistet en første viseminister og en statssekretær i havariet. I tillegg er hendelsen selvsagt en tragedie for de omkomnes familier og pårørende.

– Etterforskningen vil formodentlig bringe klarhet i årsakene til havariet. På det nåværende tidspunktet er det lite som tyder på at det skyldes russisk sabotasje eller våpenbruk, sier Åtland.

Han tror uansett ikke den tragiske styrten vil påvirke krigen.

– Det er ingen grunn til å tro at hendelsen vil få konsekvenser for den ukrainske regjeringens handlekraft, politiske prioriteringer eller krigens videre forløp. Ukraina vil få en ny innenriksminister, og landet vil fortsette sin motstandskamp med uforminsket kraft, sier Åtland.

Luftbilde av boligblokken der militærhelikopteret styrtet. Foto: VIACHESLAV RATYNSKYI / Reuters

Kondolanser fra verden

Flere regjeringer i Europa har allerede sendt sine kondolanser til den ukrainske regjeringen.

– Det er forferdelig å høre om nok en tragisk hendelse i Ukraina, som har rammet både personer på bakken og en politikerkollega og hans medarbeidere.

– Dette er nok en dårlig nyhet i et land som daglig mottar dårlige nyheter, sier Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt til NRK.

EU-president Charles Michel har også sendt sine kondolanser til Ukraina.

– Vi slutter oss til Ukraina i sorgen etter denne tragiske helikopterulykken, skriver Michel på Twitter, og kaller Monastyrskyj en god venn av EU.

