De hadde en pangstart i Midt i smørøyet på NRK. Nå skal de lede TV-aksjonen som i år går til inntekt for Kirkens Bymisjon.

– Jeg husker at jeg stammet mye, så det hendte jeg fikk brev fra andre stammere som syntes det var flott at jeg var på tv. Det var kanskje det jeg var stoltest over, selv om jeg syntes det var vanskelig når jeg sto fast i studio, minnes Haddy Njie.

Sammen med Ingrid Gjessing Linhave, Benedicte Bendiksen og Leo Ajkic skal hun lede TV-aksjonen.

– Jeg husker en gang moren min, søsteren min og jeg måtte dra fra et kjøpesenter fordi en gjeng litt eldre ungdom løp etter oss og ropte: Smørøyet, smørøyet. Jeg var livredd.

Haddys Tv-debut Du trenger javascript for å se video.

Håpet hårtusten ble med

Ingrid Gjessing Linhave forteller at hun alltid hadde drømt om å få være på tv.

– Det var den store jentedrømmen. Gikk forbi tusen ganger da «Frida med hjertet i hånden» ble spilt inn i nabolaget, og håpet at en hårtust skulle synes i kamera. Det å bli plukket ut til å være med på Midt i smørøyet var megastort.

Ingrids TV-debut Du trenger javascript for å se video.

Benedicte Bendiksen gledet seg vilt og fikk nesten ikke sove.

– Det var nesten ikke til å tro. Det var kanskje noe av det største som hadde skjedd meg! Sånn føltes det iallfall ut da. Jeg husker jeg forta meg hjem fra skolen fant fram min kuleste sixpence og klora den hvite snekkerbuksa mi.

Benedictes TV-debut Du trenger javascript for å se video.

Leo Ajkic husker han var helt i hundre da han spilte inn serien «Kåk» for Bergen-TV. Han ble kjendis i byen umiddelbart.

– Det var ikke live så det var morsomt å spille det inn. Men jeg ble så flau da jeg så meg selv på tv, men også stolt.

Leos TV-debut Du trenger javascript for å se video.

– En ære

Alle fire gleder seg til årets TV-aksjon.

– Jeg elsker lagånden, fellesskapet og samholdet, og det at vi alle bidrar til å skape et bedre sted å være. I år skal vi bidra nært, i vårt eget land, sier Ingrid.

Haddy sier at det alltid er spesielt når TV-aksjonen kommer hjem.

– Like viktig i årets aksjon er holdninger og kunnskap. Jeg har allerede lært mye nytt om mitt eget land og min egen by, om både fremmede og mennesker jeg kjenner.

Årets programledere fra venstre: Leo Ajkic, Ingrid Gjessing Linhave, Haddy Njie og Benedicte Bendiksen. Foto: NRK

Leo og Benedicte både gleder seg og sier det er en ære å få være med på dugnaden.

– Det er en viktig dag og det er fint å være med å gjøre en forskjell, sier Benedicte.

Leo er spent på hvem han kommer til å møte.

– Jeg lurer personlig på hvordan det står til med de rusavhengiges situasjon.