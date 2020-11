Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det hadde vært artig med lengre juleferie, sier Elise Bjørnstad.

Hun går på Huseby ungdomsskole i Trondheim. Det samme gjør klassevenninne Isabel Haugen Rønne.

Nå kan begge få tidligere juleferie hvis Venstre får det som de vil. Men jentene er ikke like positive hvis det fører til mer å gjøre etter jul. Forslaget innebærer nemlig at dagene må tas igjen i juni.

– Hvis vi må ta igjen dagene mot sommeren, er det bedre å beholde det som det er nå, sier Rønne.

Det var Adresseavisen som omtalte saken først.

Har bestemt seg i Lillehammer

I Lillehammer kommune har de allerede bestemt seg for forlenget juleferie, i håp om å forhindre smitte. Elevene slutter fredag 18. desember.

– Vi ser på det som et veldig fornuftig tiltak å starte juleferien litt før, sier skolesjef Trond Johnsen i Lillehammer kommune.

Det ekstra tidlige juleferiedagene blir tatt igjen ved at elevene skal på skole 4. januar, og må på skolen en inneklemt dag seinere.

– Elevene får de undervisningsdagene de skal ha, og som de har rett på og krav på. Å få en liten «buffer» før jul gjør at det da er mindre sjanse for smitte, karantene, eller at man føler seg dårlig og må teste seg, sier Johnsen.

– Det blir større sjanse for at man kan feire jul sammen med familie, besteforeldre, og andre nære, slik at det blir en så normal jul som mulig, sier han.

SFO holdes likevel åpent for foreldre som må jobbe.

FORNUFTIG: Skolesjef i Lillehammer, Trond Johnsen, mener tidligere juleferie er smart. Nå vurderer Trondheim det samme. Foto: Line Fosser Vogt / NRK

To dager mer fri

– Vi vet at det er smitte ved flere skoler i Trondheim. For å unngå at elever og ansatte tar med seg smitte inn i høgtiden, kan man avslutte noen dager før.

Det sier Erling Moe fra Venstre, som foreslår det samme i Trondheim.

Der avsluttes skolen 22. desember, noe han mener er for sent. Han vil gi elevene ferie fra 18. desember.

– Hvis siste skoledag flyttes til 18. desember vil det bli fire ekstra dager å bearbeide eventuell sykdom og karantene på, skriver Moe i saksframlegget.

Kommunalsjef for skole i Trondheim, Eva Elisabeth Belboe, er kritisk til forslaget.

– Det vil få store konsekvenser for foreldre generelt, fordi de enten må finne barnevakt eller ta seg fri fra jobb de dagene skolen holder stengt, sier Belbo til Adressa.no.

Moe legger til at man også kan legge opp til digital undervisning i stedet for fri. For å unngå økt belastning på SFO, kan eventuelle endringer gjelde fra femte trinn.

– Det viktigste er å unngå langvarig karantene inn i jula for lærere og elever, og slik ramme mange familier.

VIL GI TIDLIGERE FRI: Erling Moe (V) mener det er lurt å gi skoleelever tidligere juleferie, for å forhindre at barn og ungdom må i karantene i jula. Foto: Morten Andersen / NRK

Tror ungdommen møtes uansett

På Huseby ungdomsskole tror ikke Isabel Haugen Rønne og Elise Bjørnstad forslaget vil hjelpe med å forhindre smitte.

– Hvis vi får lenger juleferie, er det ikke større sannsynlighet for at smittetallet minsker, sier Bjørnstad.

– Ungdommer kommer til å møtes likevel, og man tar mindre forholdsregler når man møtes ute, sier Haugen Rønne.

Rektor på Huseby ungdomsskole, Robert Flataas, er også usikker på hvor lurt forslaget er.

– Vi har et krav om 190 skoledager. Gir vi de fri, må vi ta igjen dagene. Det kan bli en veldig lang periode for dem som avslutter eksamen 4. juni og som må gå på skolen fram til 22. juni.

SKEPTISK: Rektor Robert Flataas er redd to dager ekstra fri før jul, bare blir mer å ta igjen etter jul. Foto: Morten Andersen / NRK

Vil heller ha digital hjemmeundervisning

Lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Trondheim, Gry Camilla Tingstad, skjønner Venstres intensjoner med forslaget.

Likevel sier hun forslaget vil gi uheldige konsekvenser for både elever og lærere.

Derfor foreslår heller Tingstad at man heller bør legge opp til hjemmeskole, for å oppnå samme effekt.

– Vi ser det som en god løsning de siste dagene inn mot juleferien, sier Tingstad.

Dette gjøres blant annet på Hoeggen skole i Trondheim. De gir elevene digital hjemmeundervisning, uka før juleferien.