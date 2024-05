Nå streiker 1600 Unio-medlemmer i staten. Fra mandag morgen trappes streiken kraftig opp. Ytterligere 1736 medlemmer tas ut i streik.

Det nye uttaket rammer spesielt grensekontrollen på Gardermoen og Flesland og passkontorer i Bergen og Trøndelag.

Det vil også påvirke Meteorologisk institutt, Nasjonalbiblioteket og lærer og sykepleierutdanningene.

Til sammen vil over 3300 Unio-medlemmer være i streik.

– Det er viktig for oss å ha ansvarlige streikeuttak som ikke setter liv, helse og sikkerhet i fare. Vi er klar over at dette er et skarpt uttak. Dessverre vil det merkes ikke bare for arbeidsgiver, men også for publikum.

Det sier leder av Unio stats streikekomité og nestleder i Politiets Fellesforbund, Ørjan Hjortland.

Sikret seg pass

Live Østvik og familien var blant de som sikret seg pass onsdag. Familien skal på interrail i sommer, og da må alle pass være på plass.

– Jeg bestilte time allerede i mars. Vi ble litt bekymret i går da vi leste i media at det kunne bli avlysninger på grunn av streik, sier Østvik.

Live Østvik og familien sikret seg pass ved Trondheim politistasjon på onsdag. Foto: Morten Andersen / NRK

Men hun er forsiktig med å senke skuldrene.

– Vi tør jo ikke puste lettet ut før vi har fått passene i hånda, ler Østvik.

Kan bli kansellert

Ved politistasjonen i Trondheim er passtimene fullbooka.

Og om man har en passtime kan man nå få beskjed om at den er kansellert.

– Dersom du ikke mottar beskjed om at timen din er kansellert møter du opp til avtalt tid, ser politistasjonssjef Arve Nordtvedt.

Politistasjonssjef Arve Nordtvedt ved Trondheim politistasjon. Foto: Morten Andersen / NRK

Han poengterer at det er viktig å avbestille timen sin om man ikke kan møte opp til den allikevel.

– På den måten kan vi gi den timen til noen andre som trenger den, sier Arve Nordtvedt.

Understreker alvoret

Opptrappingen av streiken vil ramme polititjenester, universiteter og høyskoler over hele landet.

– Med dette omfattende uttaket understreker vi hvor alvorlig situasjonen er, sier Hjortland.

Leder i Unio stats streikekomité, Ørjan Hjortland. Foto: Politiets Fellesforbund

Disse politidistriktene vil bli hardest rammet:

Sør-Vest politidistrikt (112)

Vest politidistrikt (48)

Sør-Øst politidistrikt (49)

Oslo politidistrikt (225)

Også Kripos og Politihøgskolen vil merke streiken.

Uttaket ved Politihøgskolen vil kunne ramme pågående prosesser blant annet med opprettelsen av nytt studiested i Alta.

Her finner du oversikt over Unios tredje streikeuttak.

Hos Riksantikvaren tas 48 medlemmer ut i streik. Ifølge Unio kan dette påvirke byggeprosjekter, undersøkelser og svar som kan være viktig for innbyggere.

De største uttakene i kunnskaps- og kultursektoren er på Nasjonalbiblioteket (99), Høyskolen i Østfold (187) og på NTNU (181).

324 ansatte ved NTNU er allerede tatt ut i streik. Nå tas ytterligere 181 ansatte ut. Foto: Morten Andersen / NRK

Trapper også opp

Fra og med mandag 3. juni tar også Akademikerne ut ytterligere 378 medlemmer i streik. Da vil det samlede streikeuttaket til Akademikerne være på over 2250 medlemmer.

– Vi øker uttaket med 157 i de virksomhetene som allerede streiker. I tillegg tar vi ut 221 stykker i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Det opplyser Akademikerne til NRK.