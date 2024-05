Like før midnatt bekreftet Riksmekler Mats Wilhelm Ruland i en SMS til NRK at det ble mekling på overtid.

Ruland omtalte det som kanskje det vanskeligste statsoppgjøret han har ledet.

Klokken 07.37 fredag ble det klart at det blir streik. Både Unio stat og Akademikerne har brutt forhandlingene.

Akademikerne tar ut 1240 i streik fredag. Unio tar ut 21.

Disse blir tatt ut i streik fredag: Ekspander/minimer faktaboks Akademikerne: Arbeidstilsynet (47)

Finansdepartementet (120)

Kripos (158)

Landbruk- og matdepartementet (53)

Mattilsynet (237)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) (295)

Oslo politidistrikt (OPD) (230)

Samferdselsdepartementet (66)

Statens jernbanetilsyn (31)

Forsvarets forskningsinstitutt (1) Unio: Sametinget (1)

Arbeidstilsynet (1)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (1)

Norges teknisk – naturvitenskapelige universitet (6)

Oslo politidistrikt (2)

Oslo Met (2)

Sør-Øst politidistrikt, Øst politidistrikt, Finnmark politidistrikt (4 totalt)

Universitetet i Sørøst-Norge (3)

De samiske videregående skoler (1) Kilder: Unio og Akademikerne

– Meklingen førte ikke fram, Unio stat er derfor i streik. Det blir tatt ut 20 stykk fra Unio Stat i dag, også trapper vi opp med 1600 på mandag, sier kommunikasjonssjef i Unio, Jan-Christian Kolst til NRK.

Uenigheten gjelder tariffavtalestrukturen.

I dag er det nemlig to avtaler i staten – én for ansatte organisert i YS og LO og én annen for Akademikerne og Unio. Akademikerne har hatt avtalen siden 2016, som Unio sluttet seg til i 2022.

– Staten har satt hardt mot hardt, og ønsket en tariffavtale. Derfor gikk Akademikerne ut, sier NRKs reporter som er hos Riksmekleren.

Går i streik for å beskytte tariffavtale

– Vi går i streik for å beskytte en tariffavtale som staten prøver å ta ifra oss. Så vi mener dette er et utdanningsfiendtlig grep, sier Kari Tønnesen Nordli i Akademikerne til NRK.

LO, YS og statens forhandlere ønsker å samle alt i én avtale, slik det var tidligere. Akademikerne og Unio ønsker to avtaler.

– Dette handler egentlig om et inngrep i vår for forhandlingsrett. Dette oppleves som en prosess som har vært nøye styrt og regissert. Det er ingen tvil om at dette oppgjøret er politisk styrt, sier Nordli.

– Så dere mener regjeringen har styrt dette politisk?

– Det er vår klare oppfatning, svarer Nordli.

Leder Kari Tønnesen Nordli i Akademikerne. Du trenger javascript for å se video. Leder Kari Tønnesen Nordli i Akademikerne.

– Streiken vil merkes

Akademikerne tar ut 1240 i dag, og ytterligere rundt 700 fra mandag.

Det betyr at mange medlemmer tas ut allerede i første runde.

– Også vil opptrappingen komme ganske raskt utover neste uke og vil bli stadig mer merkbart i landet, sier økonomikommentator i E24, Sindre Heyerdahl, til Nyhetsmorgen fredag.

Heyerdahl sier at streiken vil merkes i økende grad.

– Statsansatte er viktig på mange felt. Pass er noe av det første folk vil merke. Det vil bli vanskelig å få tak i pass nå i sommersesongen, sier han.

Heyerdahl forklarer at dette lønnsoppgjøret har vært det vanligste noensinne fordi det ikke handler om kroner eller ører.

– Da blir det alltid mest betent. Og det er jo vanskelig å se for seg et kompromiss snarlig her.

Han tror streik kan vare lenge, og at det kan være snakk om en rekke nye streikeuttak.

– Da vil vi merke det mer og mer også som tredjeparter rundt omkring i samfunnet, sier Heyerdahl.

– En situasjon vi vil unngå

Digitalisering- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) var også tidlig oppe hos Riksmekleren fredag.

Tung svarer ikke på partene sine beskyldninger om prosessen har vært «nøye styrt og regissert».

Digitalisering- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap). Foto: NTB

– Er dette politisk styrt?

– Vi er opptatt av at alle skal ha lik lønn for arbeid uavhengig av hvor man er organisert. Det er det aller viktigste for oss når. Tung sier de opplevde at akademikerne og Unio ikke kom de i møte.

– Gitt at staten har i flere runder strekt seg langt, så er det her en situasjon vi veldig gjerne skulle unngår. Det er synd.

LO og YS enige

Både LO og YS er enige med staten i årets forhandlinger med staten. Dermed blir det ikke streik i disse områdene.

Partene forhandlet på overtid i natt. Fredag morgen ble det klart at forhandlingene har ført fram.

Lønnsoppgjøret skal være innenfor frontfaget på 5,2 prosent.

Sentralt blir det et generelt tillegg på 0,75 prosent til alle. Samtidig blir det lokal avsetning på 2,15 prosent av lønnsmassen i den enkelte virksomhet.