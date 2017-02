Ung mann antatt skadd med kniv på Persaunet i Trondheim

Politiet fikk melding om saken 23.34 av forbipasserende.

– Vi fikk melding om at det lå en mann utenfor Prix på Persaunet. Han var ikke tilsnakkende, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Bernt Tiller.

Mannen ble sendt til St. Olavs Hospital med antatte knivskader. Han er ikke alvorlig skadd.

– Han har et sår på armen som kan være fra kniv, og en kul i hodet. Han er nå inne til observasjon på sykehuset, opplyser Tiller tidlig tirsdag morgen.

Operasjonsleder Bjørn Handergard opplyste tidligere til NRK at det er tydelig at mannen er utsatt for vold.

Politiet har vært i kontakt med mannen, men omstendighetene rundt hvordan mannen har blitt skadd er uklare. Det var heller ingen vitner til hendelsen.

Politiet opplyste på Twitter mandag kveld at funnstedet ble sperret av, og at det ble søkt med hundepatruljer.