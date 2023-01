De ukrainske soldatene kommer til Trøndelag en gang etter påske.

– For det første så synes jeg dette er en tillitserklæring. For det andre er jeg takknemlig for at vi får dette oppdraget. Jeg mener det er svært viktig at vi får lov til å støtte Ukraina i krigen mot Russland, sier Jens Christian Junge, sjef for Heimevernet i Trøndelag til NRK.

Soldatene skal få opplæring i sanitet, skarpskyting og lagføring.

Det var Dagens Næringsliv som meldte om nyheten først.

– Vi skal drive en spesialistutdanning. Det vil si at det foregår en rekruttutdanning i England nå. Det vi skal gjøre er en fortsettelse etter rekruttutdanninga, sier Junge.

Nyheten kommer kort tid etter at Norge bekrefter at de vil sende stridsvogner til Ukraina.

Trener i Trøndelag

Forsvaret har ikke bestemt nøyaktig hvor de ukrainske soldatene skal få opplæringa. Det blir ved noen av anleggene Heimevernet har i Trøndelag.

I første omgang kommer det rundt 100 soldater. De skal gjennom kurs som varer i noen uker.

– Vi er litt usikre akkurat nå hvor lang tid de forskjellige kursene vil vare, men cirka 4–5 uker. Deretter vil de bli sendt tilbake og vi får ei ny pulje, sier Junge.

Heimevernet har fått beskjed om at opplæringa skal være ut 2023, men forbereder seg på at det kan bli lenger.

– Personlig tenker jeg vi må være forberedt på å holde på med dette så lenge krigen varer og kanskje enda lenger, sier Junge.

Distriktssjef i Trøndelag Heimevernsdistrikt, Jens Christian Junge, ser fram til at de ukrainske soldatene kommer til Norge etter påske. Foto: Kristian Kapelrud/ Forsvaret

Regjeringa øker støtten

Norge hjelper allerede til med trening av ukrainske soldater gjennom operasjon Interflex. Norske soldater er i Storbritannia og gir rekruttrening der.

– Ukraina trenger flere og bedre trente soldater for å kjempe mot de russiske invasjonsstyrkene. I tillegg har de behov for å øke sin kompetanse innen flere fagfelt. Det er viktig at Norge tar sin del av dette og bidrar der vi kan, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram i ei pressemelding.

Han gjentar at regjeringa vil fortsette å støtte Ukraina så lenge det er nødvendig.

– Det arbeides fortløpende med flere donasjoner og bidrag, både direkte fra Norge og gjennom samarbeid med andre land. Regjeringa planlegger en større hjelpepakke til Ukraina som skal gå over flere år, sier Gram.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram har for første gang sagt ja til at ukrainske soldater får komme til Norge for å trene. Foto: Kristin Humstad / NRK

– Vår hovedprioritet

Det er Heimevernets egne soldater som skal stå for opplæringa. Soldater fra HV12, men også flere andre distrikt vil bli brukt.

Men også Luftforsvaret, Hæren og Sjøforsvaret har fått beskjed om å hjelpe til med treninga, ifølge Junge.

– Vi ser fram til å starte på dette. Dette er vår førsteprioritet i det vi skal drive med framover nå, sier Junge.

Oberstløytnant og lærer ved Forsvarets høyskole, Geir Hågen Karlsen, sier Norges innsats er en del av det NATO nå bidrar med for å hjelpe ukrainerne.

– De har mange soldater, men de mangler trening. Og de bruker veldig mange flere nå sånn som krigen er nå sammenligna med det de gjorde tidligere, sier Karlsen.

Han mener det er viktig at utdanningen Norge nå gir til ukrainerne blir mest mulig lik den soldatene i andre land får.

– Det er ganske viktig at vi prøver å gjøre det så enkelt som mulig for dem og standardiserer utdanningen, sier Karlsen.