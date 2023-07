Tvangssalg av biler øker kraftig: – Vi er bekymret

Hos Stadssalg avdeling Midt-Norge står biler og andre kjøretøy tett i tett.

– Vi har fått inn Ferrari, båter og vannskutere. Det er alt mulig mellom himmel og jord.

Det sier Karl Ingvar Haugan, driftsleder av Stadssalg avdeling Midt-Norge.

Hit kommer biler fra konkursbo, inkassobyråer og banker – og ikke minst fra namsfogden.

– Det har aldri vært så mange biler fra namsfogden som akkurat nå.

Karl Ingvar Haugan drifter anlegget til Stadssalg i Midt-Norge. Han merker at stadig flere ikke har råd til å betale for bilene sine. Foto: Fanny Feragen Solheim / NRK

Har økt med over 130 prosent

Antall biler på tvangssalg har økt med over 130 prosent hittil i år, sammenlignet med samme tid i fjor.

– Vi er bekymret for tiden som kommer, sier Marianne Steen hos Namsfogden i Trøndelag.

Hun tror det vil fortsette å øke, for det tar tid før sakene kommer helt til namsfogden.

Og Trøndelag skiller seg ikke ut fra resten av landet.

– Vi ser de samme trendene over hele landet, sier Steen.

Marianne Steen hos Namsfogden Trøndelag er bekymret for det økende antallet saker som havner hos dem, der folk ikke klarer å betale regninger og inkassogjeld. Foto: Fanny Feragen Solheim / NRK

Flere med gjeldsproblemer

Stadig flere sliter med å betale regninger og gjøre opp gjeld.

– Først ser vi på inntekten til den som skylder penger. Deretter om vedkommende har noen formuesgoder som bolig eller bil, sier Steen.

Namsfogden kan da kreve tvangssalg av bilen, for å få inn pengene.

Steen skulle ønske de økonomiske problemene ble løst tidligere, men noen ganger er tvangssalg eneste løsning.

– Klarer man ikke å finne en løsning, bestemmer vi en dato for når bilen skal hentes.

Denne bilen er én av mange biler hentet inn av Stadssalg og klargjort for salg. Foto: Mathias Mikalsen / NRK

Ei rullegardin går ned

Frem til den gitte datoen er det mulig å levere inn bilen frivillig. Haugan hos Stadssalg skulle ønske flere benyttet seg av det.

– Det er ei rullegardin som går ned hos folk.

Haugan tror mange skjønner tidlig at de har økonomiske problemer, men at de dytter problemene foran seg.

– Folk reiser til utlandet og koser seg, og det vil nok vi merke utover høsten. Vi er ikke i nærheten av å nå toppen ennå.

Det er ikke bare biler som havner på tvangssalg. Stadssalg får også inn motorsykler, ATV-er og snøskutere. Foto: Mathias Mikalsen / NRK

– Må ta tak tidligere

– Det dummeste man gjør er å stikke hodet i sanden og tenke at det går over. For det gjør det ikke.

Marianne Steen hos Namsfogden understreker hvor viktig det er å ta tak i problemene så tidlig som mulig.

– Vis at du har betalingsvilje, selv om ikke evnen er der.

Mange saker kan løses før de havner hos namsfogden. Det er blant annet mulig å søke hjelp hos NAV.

Steen oppfordrer de med betalingsproblemer å søke støtte hos venner og familie.

– Mange synes det er skummelt å ha dårlig råd. Det er dessverre litt skambelagt, avslutter Steen.

