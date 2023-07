Kundene taper på bankenes rentefest

Det er dyrt. Prisene stiger til værs. Rentene er høye.

I juni skrudde Norges Bank nok en gang opp styringsrenten. Med dobbel renteheving, gikk den opp fra 3,25 til 3,75 prosent. De varsler ny renteheving allerede i august.

Norges Bank forventer at styringsrenten blir så høy som 4,25 prosent i løpet av høsten.

Økte renter gir større utgifter for vanlige folk. Sammen med rekordhøy prisvekst, opplever mange nordmenn trangere økonomi enn på lenge.

Rentefest for bankene

Bankene, derimot, sliter ikke. For dem gir økte renter større inntekter.

Onsdag kom nyheten om at DNB hadde de høyeste renteinntektene i et kvartal noensinne. Netto renteinntekter økte med 633 millioner kroner, eller 4,3 prosent, fra forrige kvartal. Det tilsvarer renteinntekter på 15,2 milliarder kroner.

I fjor hadde de et overskudd på 32,9 milliarder kroner. Renteinntekter utgjorde en stor andel av overskuddet.

Og de er ikke alene. I 2022 hadde norske banker netto renteinntekter på 103,3 milliarder kroner.

Når Norges Bank skrur opp styringsrenten, skrur bankene opp utlånsrenten. Da betaler du mer for lånet ditt.

Vanligvis skrur bankene da også opp innskuddsrenten. Da tjener du mer på pengene du har på konto.

NRK har vært i kontakt med DNB som ikke vil kommentere saken.

Slik fungerer det

Når du setter penger i banken, låner du i praksis pengene til dem. Dette får du betalt for, gjennom innskuddsrenten.

Når du låner penger av banken, betaler du for lånet. Dette er utlånsrenten.

Bankene låner ut kundenes penger til andre kunder – til mye høyere utlånsrente enn innskuddsrenten du tjener på å ha pengene på konto.

Det er slik bankene tjener penger. Jo større forskjell det er mellom utlånsrenten og innskuddsrenten, dess mer tjener de.

– Har blitt en melkeku

Forbrukerrådet mener at bankene må ta større samfunnsansvar, og la økte renteinntekter komme kundene til gode.

– Innskuddskunder har blitt en melkeku for bankene. Mange banker er kjappe med å øke utlånsrenten når styringsrenten går opp. Men nå drøyer mange å øke innskuddsrenten, eller øker den bare delvis, sier fagdirektør i Forbrukerrådet, Jorge Jensen.

Professor i finansiell økonomi ved NTNU, Are Oust, sier at dette er en vanlig taktikk.

– Ved å øke utlånsrenten raskere eller mer enn innskuddsrenten, øker bankenes netto rentemargin, sier han.

Det betyr at de tjener mer penger på rentene. I tillegg til at de tjener på økte renter i seg selv, og på at flere nå tar opp lån.

– Utnytter at kundene er sløve

Siviløkonom Hallgeir Kvadsheim mener at innskuddsrentene har blitt vesentlig dårligere de siste årene enn de burde ha vært.

Han mener likevel at ansvaret for at kundene ikke kommer bedre ut av at bankene tjener godt, ligger hos kundene selv.

– Jeg forstår at bankene opererer slik de gjør. De utnytter at kundene er sløve. Det gjelder spesielt noen av de store bankene. Vi som forbrukere må skjerpe oss, og bytte bank oftere, sier han.

– Mye penger å tjene

Forbrukerrådet anbefaler å bruke deres finansportal for å sammenligne norske bankers renter.

De oppfordrer samtidig flere til å reforhandle rentene for lån og innskudd med bankene.

– Altfor mange bruker ikke kundemakten sin. Det er mye penger å tjene på å ta en telefon til banken, sier Jensen.

Han peker på at bankene vet at de tjener store penger på høye renter.

– Da er det enklere å forhandle frem lavere utlånsrenter og høyere innskuddsrenter. Det monner for lommeboken, sier Jensen.

– Pengene lukter ikke annerledes

Kvadsheim tror at mange undervurderer makten du har som kunde.

– Det finnes flust med banker som er hissige på grøten, og gjerne vil ha deg som kunde. Du har full mulighet til å bytte bank. Og det er ganske enkelt, sier Kvadsheim.

Han understreker at det er trygt å bytte bank. Mange banker er dekket av innskuddsgarantien, som sikrer innskuddene dine opp mot 2 millioner kroner dersom banken går konkurs.

– Pengene lukter ikke annerledes i en liten nisjebank enn hos den større banken du har hatt pengene hos lenge, sier Kvadsheim.