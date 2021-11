Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nye smittetall for Trondheim tirsdag viser at det er 30 nye smittede med koronaviruset.

Det er en stor nedgang fra tidligere tall. I helga var det totalt 388 smittede.

Samtidig er det bekreftet to nye koronadødsfall ved St. Olavs hospital.

20 personer er innlagt på sykehuset, fire av disse ligger i respirator.

I dag legger også kommunedirektøren fram forslag til ny forskrift som politikerne må ta stilling til onsdag.

Påbud om munnbind på butikk

Kommunedirektør Morten Wolden var tydelig på at det ikke kom til å bli noen lettelser i Trondheim, kun eventuelle skjerpelser.

Tirsdag formiddag har han lagt fram nye forslag til innstramminger:

Påbud om bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre der man ikke kan holde minst én meter til andre

Påbud om munnbind på legesentre og legevakt. Påbudet gjelder ikke pasienter der munnbind vil hindre undersøkelse eller behandling .

. Påbud om munnbind på kollektivreiser med buss

Unntatt fra påbud om bruk av munnbind er barn under 12 år og voksne som av helsemessige grunner ikke kan bruke munnbind.

Ingen grunn til å slappe av

– Vi har en liten dupp i smittetallene, men vi må vurdere smittetallene de siste fjorten dagene, sier Wolden til NRK.

For han mener det ikke er tid for å slappe av til tross for oppløftende smittetall tirsdag.

– Vi har en svært krevende situasjon på St. Olavs hospital og i egne helsetjenester. Vi har hatt flere dødsfall på sykehjem og sykehus, så vi opplever et behov for å stramme til noe. Dette gjør vi i samråd med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Kommunedirektør Morten Wolden Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Han påpeker at det er politikerne som til slutt bestemmer hva som blir innført.

Påbud om munnbind på kjøpesentre og i butikker gjelder der du ikke klarer å holde en meters avstand. Men Wolden mener forslaget tilsier at man automatisk tar på seg munnbind hvis man går på butikken eller kjøpesentre.

– Jeg tror det er svært vanskelig å holde en meter hele tiden mens man er på butikk. For meg er et påbud et påbud.

Viderefører trafikklysmodellen

I tillegg ønsker kommunedirektøren å videreføre tiltak som trafikklysmodellen på skolene.

Wolden foreslår også å skjerpe tiltaket om anbefaling av munnbind på buss til påbud om munnbind på buss.

Dette er trafikklysmodellen Ekspandér faktaboks Grønt nivå: Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og normalt renhold

Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag Gult nivå: Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele klasser regnes som en kohort

To kohorter kan samarbeide utendørs

Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter

Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)

Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser

Kohortvis/trinnvis gruppeinndeling på SFO

Unngå trengsel og store samlinger

Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt Rødt nivå Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele klasser inn i mindre kohorter (klassestørrelsen halveres)

To kohorter kan samarbeide utendørs

Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter

Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)

Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig

Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte som ikke tilhører samme kohort

Unngå trengsel og store samlinger

Samme kohorter på SFO som i skolen

Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever Kilde: Helsedirektoratet

Mer smitte i Oslo

Smittetrenden i hovedstaden er også stigende.

Tirsdag er det registrert 627 nye smittede i kommunen.

Det er nå over 5.500 smittede de siste 14 dagene i byen, og det er mest smittetilfeller i aldersgruppen 10–19 år.