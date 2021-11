Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi må vurdere nasjonale tiltak fortløpende, men kommunene har et stort handleregister til å treffe tiltak ut fra den smittesituasjonen som er hos dem.

Det sier Jonas Gahr Støre til NRK etter at han har besøkt Akershus Universitetssykehus (Ahus) mandag ettermiddag.

– Du blir utrolig imponert over arbeidet de gjør. De hjelper mennesker, stiller opp og har vært under hardt trykk siden våren 2020.

På Ahus har det vært full trøkk på intensivavdelingen, og her har det vært ytret et sterkt ønske om strengere smitteverntiltak nasjonalt.

Seksjonslege oppgitt

Seksjonsoverlege og enhetsleder ved intensivavdelingen på Ahus, Ole Kristian Fossum, sa til NRK fredag at han var oppgitt over at det ikke kommer strengere tiltak.

– Det er nedslående når man bare sier at man skal slutte å håndhilse, og at tiltak blir opp til kommunene å avgjøre. De har ikke vist at de evner å innføre smitteverntiltak som virker. Derfor trenger vi føringer fra helsemyndighetene på dette.

Fossum gjentok kritikken for statsministeren i dag. Men Støre står på sitt og mener at det fortsatt ikke er behov for strengere tiltak nasjonalt.

– Vi er ikke i den situasjonen at vi skal ha nedstenging. Nå er vi beskyttet av vaksine. Det viktige budskapet for meg er å få opp vaksinen. Vi trenger å få flere til å vaksinere seg.

Støre mener det holder med lokale tiltak, og vil ikke ha nye nasjonale tiltak. Foto: Torstein Bøe / NTB

Villig til å sette inn strengere tiltak hvis de må

– Vi har en løpende dialog både med kommunene og statsforvalterne, samtidig som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet gir oss faglige anbefalinger. Det er helheten vi må passe på, både det å beskytte liv og helse men også samfunnets strukturer og økonomien.

Det sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Hun forstår for at enkelte ønsker strengere tiltak, men mener som Støre at det ikke er nødvendig nå.

Samtidig sier hun at dette er en løpende vurdering ut fra smittebildet.

– Det er ingen lette vurderinger når vi er gjenåpnet, men vi er villig til å sette inn strengere tiltak hvis vi mener det er riktig.

Høyt trykk flere steder

Ahus er kun en av flere norske sykehus der trykket er stort.

Landets største sykehus, Oslo Universitets Sykehus (OUS), forlenger utsettelse av planlagte operasjoner ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus, opplyser pressevakten ved Ullevål sykehus til NRK mandag ettermiddag.

Årsaken er den samlede smitteøkningen for korona og RS. Sist fredag vedtok sykehuset å redusere den kirurgiske aktiviteten med 10 prosent de neste to ukene, for å frigjøre kapasitet for å håndtere smitteøkningen.

Da hadde sykehuset allerede gjennomført utsettelse av operasjoner i to uker. Dermed kan enkelte pasienter få fire uker lenger ventetid på planlagt operasjon, på grunn av smitteøkning.

– Dette innebærer at planlagt operasjoner som kan vente blir utsatt i ytterligere to uker, opplyser pressevakten.

Behandling av barn og kreftpasienter er unntatt fra utsettelses-vedtaket.

Også St. Olavs hospital i Trondheim opplever det samme.

Her på intensivavdeling på St. Olavs hospital ligger fire pasienter i respirator. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Frykter flere innlagte

Sykehusdirektør ved St. Olavs hospital, Grethe Aasved, sier situasjonen ved sykehuset er spent.

– Hvis ikke smittetrykket går ned, må vi belage oss på flere covid-pasienter, flere som blir syke og flere som risikerer å miste lviet

I dag er det 20 innlagte koronapasienter, men prognoser viser at det kan bli 60 pasienter om kort tid hvis ikke smittetrykket går ned.

Aasved håper på strengere tiltak i Trondheim.

– Jeg håper inderlig de skjerper tiltakene. Med de prognosere vi ser er det vanskelig å se for seg at vi kan drive sykehuset osm vi gjør nå. Da må vi ytterligere ta ned virksomheten.

Sykehusdirektør ved St. Olavs hospital Grethe Aasved. Foto: Bent Lindsetmo / nrk