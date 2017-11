Trondheim kommune betaler erstatning til mobbeoffer

Erstatningssummen er konfidensiell etter avtale mellom partane.

Forliket inneheld også ein del andre punkt som kommunen har forplikta seg til å oppfylle.

I sommar fortalde NRK Trøndelag historia om "Anne" som vart utestengd og utsett for massiv digital mobbing då ho byrja på ungdomsskulen.

– Alle har like mykje rett til å gå på skule

«Anne» seier til NRK i dag at ho er opptatt av at det ho opplevde ikkje skal skje med andre. Ho ønskjer at kommunen skal lære av saka hennar.

– Alle har like mykje rett til å gå på skule. Ingen elev skal kjenne seg mindreverdig, men bli tatt på alvor.

Foreldra til «Anne» meiner Trondheim kommune ved å godta heile avtalen har tatt eit steg i rett retning og tek ansvar for overgrepa som skjedde mot dottera.

I «Anne» sitt tilfelle føregjekk mykje av mobbinga via mobil og sosiale medium. Foto: Sigrid Sørumgård Botheim / NRK

– «Anne» har endeleg vorte høyrd. Men det er ingen vinnarar i slike saker. Tapt skulegang i fortid og framtid, manglande sosialisering med medelevar og ei øydelagd ungdomstid kan aldri erstattast eller reparerast, seier foreldra.

Dei rår andre som slit med å nå fram når barna deira blir plaga til å ikkje gje opp. Det er også god hjelp å kontakte andre som har vore gjennom det same.

– Sørg for å dokumentere med skjermdump det barnet blir utsett for. Ta notat frå all kommunikasjon med og be om skriftleg referat frå møta med skule og andre i kommunen. Ha med truverdige personar som vitne i alle møte, seier far til «Anne».

– Ofte må det sterk lut til, diverre

Arvid Kjærvik er advokat for «Anne» og familien hennar. I vår bestemte dei seg for å gå til erstatningssøksmål mot Trondheim kommune. Først då kom kommuneadvokaten i Trondheim på banen, opplyser Kjærvik.

Saka var beramma i Sør-Trøndelag tingrett 4. desember og skulle gå over fire dagar.

– Det er belastande for familien at dei måtte gå så langt som å bu seg på å møte kommunen i retten. Etter 2012 har norske kommunar stort sett tapt alle mobbesaker, så det er noko lettare å få til forhandlingar enn berre for eit år sidan, seier Kjærvik til NRK.

Etter ein dom i Høgsterett i 2012 har skuleeigar plikt til å sette inn tiltak direkte mot mobbarane.

Om forliket seier Kjærvik at det totalt sett var meir gunstig for «Anne» å forlike saka enn å ta den til retten.

Seinast i oktober vart ein kommune dømd i lagmannsretten til å betale erstatning til ein elev.

Godkjenner avtale med «Anne» tysdag

Tysdag skal politikarane i lukka møte i formannskapet godkjenne avtalen. Før det skjer er ikkje saka endeleg løyst, understrekar advokat Kjærvik.

Camilla Trud Nereid er kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune. Ho vil ikkje kommentere innhaldet i forliket utover å seie at kommunen er nøgde med å ha kome fram til ei løysing som begge partar kan vere nøgde med.