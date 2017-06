– Hvis vi kan vise hvordan vi skal nå målene, er det enklere for folk å tro på det. Så dette er en veldig viktig seier for oss. Det sier fylkestingsrepresentant og stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne i Sør-Trøndelag, Tore Dyrendahl.

Først ute

Trøndelag blir først ut av regionene med eget klimaregnskap. Miljøpartiet De Grønne har fått resten av fylkestinget med seg på å tallfeste klimautslippene i Trøndelag, slik at de stemmer overens med målene i klimaavtalen fra Paris.

Fakta om Parisavtalen Foto: Francois Mori / Ap Ekspandér faktaboks Global klimaavtale vedtatt i Paris 12. desember 2015. Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN. I klimaavtalen står det at disse etter hvert skal skjerpes, og planen er å oppdatere dem hvert 5. år. I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene. Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land. Avtalen trådte formelt i kraft 4. november 2016. Kilder: UNFCCC, NTB

Fra og med 2018 kommer Trøndelag til å ha et eget klimaregnskap, Først ut av regionene, på linje med det som Miljøpartiet De Grønne tidligere har fått gjennomført i Oslo by.

Et klimaløft

Tommy Reinås representere også Miljøpartiet de grønne og argumenterte sterkt på siste fylkesting for viktigheten av at Trøndelag går i front.

– Jobben består av å få med seg hele region på klimaløftet. Så må vi bli enig om hvor ambisiøs vi skal være, sier Reinås.

– La næringslivet bestemme

Trøndelag fylkeskommune planlegger allerede utslippsfrie hurtigbåter og ferjer på Trondheimsfjorden, samt utslippsfrie busser i Trondheim.

Men det er langt fra nok, ifølge Dyrendal.

– Det er politikernes oppgave å si hvor mye som skal kuttes. Så synes jeg at næringslivet må finne ut hvordan.

– Er det aktuelt med bilfri sentrum slik som andre byer har testet ut?

– Vi må få færre biler i sentrum. Flere må gå, sykle og bruke kollektivtransport. Men i det siste har det stagnert, så vi må ta flere grep for å redusere biltrafikken. Det har ikke bare med klimautslippene å gjøre, men vi skal ha ren luft, avslutter Dyrendal.