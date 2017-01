Trondheim kommune har av LO-leder, Gerd Kristiansen, blitt kalt for pionerkommune i arbeidet med at alle nye stillinger som lyses ut i helsesektoren skal være hele.

Nå har kommunen lyst ut fire nye stillinger på 10 prosent, deriblant to faste, som helsesøster hos Barne- og familietjenesten Midtbyen. I tillegg ønsker de tilkallingsvikarer.

Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund, mener at stillingsutlysningen er et hån mot både arbeidstaker og de som får tilbud om helsesøstertjenesten. Foto: NRK

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Det er en hån mot oss som yrkesgruppe og mot helsetjenesten. Kommunen har tydeligvis ikke et ønske om å bygge gode helsetjenester og å gi folk et godt tilbud, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund.

Trekker utlysningen

Kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune, Helge Garåsen, mener at slike stillinger ikke skal averteres.

– Jeg ble gjort oppmerksom på dette tirsdag, og det er rett og slett noen som har sett hull i en arbeidsplan og ikke tenkt helhet, men bare tenkt småstillinger. Det har jeg nå stoppet. Vi har som målsetting at vi skal utlyse hele stillinger, sier Garåsen.

Han mener slike stillingsutlysninger kan få store konsekvenser for dem som ønsker å jobbe i helsesektoren.

– Dette er rett og slett en glipp som har skjedd i systemet vårt. Når vi gjør slike ting, tror jeg det blir oppfattet svært uheldig. Vi er bedre tjent på at folk får gå i større stillinger med tanke både på brukere og ansatte, sier han.

Slik ser stillingsannonsen fra Trondheim kommune ut. Det stilles høye krav til søkerne. Foto: Karoline Ravndal Lorentzen

Får kritikk

Trondheim kommune har den siste tiden fått mye kritikk for å ansette helsearbeidere i små stillinger. Ifølge Norsk Sykepleierforbund er 50 prosent av sykepleierstillinger som lyses ut deltidsstillinger, mens 80 prosent av de stillingene som lyses ut til helsefagarbeidere er deltidsstillinger.

Helsefagarbeider fra Trondheim, Nina Korneliussen har skrevet et leserinnlegg om at helsefagarbeidere tilbys få og små stillinger. Innlegget har nå blitt lest over 140 000 ganger.

– Jeg har inntrykk av at det er veldig få stillinger som blir utlyst og små brøkstillinger er veldig vanlig, sier Korneliussen til NRK.

– Hva synes du om at Trondheim kommune sier de er en kommune med bare heltidsstillinger i eldreomsorgen?

– Det er så langt fra sannheten som det kan komme. Det finnes, men jeg har inntrykk av at det blir mindre av det.

Fortsatt behov

I dag utdannes det flere helsefagarbeidere enn det kommunen har bruk for, og det er konkurranse om stillingene, mener Garåsen.

– Vi oppretter stadig nye stillinger og har større behov for de med høyere utdanning enn tidligere, men vi har fortsatt behov for flere helsefagarbeidere, sier Garåsen.