Avsporingen skjedde da toget skulle bytte spor, og det er den ene vognen på toget som har sporet av.

Det har skjedd på et spor som også brukes til persontrafikk. Avsporingen har medført at det nå er færre spor i bruk ut av Trondheim.

– Derfor kan det bli noe forsinkelser. Jeg anbefaler alle å følge med på togselskapets hjemmesider, sier Thea Rønneberg, pressevakt i Bane Nor.

Ingen skadde

Bane Nor jobber nå med å få den avsporede vognen opp på sporet igjen.

– Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta, men vi håper å få det på plass så snart som mulig, sier Rønneberg.

Det er ingen skadde som følge av avsporingen.

Oppdatering 08.40: Hilde Lyng, informasjonssjef i SJ Norge sier at Bane Nor har klart å organisere det slik at lokaltogene nå går fra to andre spor. Dermed går lokaltogene som normalt, også de med retning sørover.

– Det kan selvsagt bli en og annen forsinkelse fordi vi har to spor mindre. Men nå går togene og folk må møte opp til avgangstid, sier Lyng.

Toget sporet av mellom Trondheim S og Skansen.

Oppfordrer til å bruke rutebuss

Hilde Lyng er informasjonssjef for SJ Norge. Hun bekrefter at det vil bli forsinkelser.

– Det har ganske store konsekvenser for lokaltogene, særlig sør for Trondheim, sier Lyng.

Spor 1 og spor 2 på Trondheim sentralstasjon er sperret. Dette er to viktige spor for lokaltogene.

SJ jobber for å sette opp buss for tog for rammede passasjerer, men Lyng sier det er svært vanskelig å oppdrive busser.

Hun oppfordrer derfor folk til å bruke ordinære rutebusser.

– Jeg beklager så veldig til alle som blir berørt og får vanskeligheter med å komme seg til og fra arbeid og andre grunner de måtte ha for å reise. Jeg lover at vi jobber på så godt vi kan for å skaffe busser, sier Lyng.

Forflyttet fra nattog til lokaltog

NRK har vært i kontakt med en reisende som ble rammet av togavsporingen. Han har befunnet seg på et nattog på Heimdal i Trondheim.

– Folk er frustrerte og litt svette, sier passasjeren.

Passasjeren sier nattoget er tømt og at passasjerene befinner seg nå på et lokaltog på vei til byen.

– Det sies at det vil bli forsinkelser som forplanter seg til mange tog, sier han.

Hilde Lyng er informasjonssjef for SJ Norge. Hun oppfordrer folk til å bruke rutebuss for å komme seg videre. Foto: Morten Andersen / NRK

Avsporing i forrige uke

Dette er den andre togavsporingen i Trondheim på fem dager.

Forrige fredag morgen sporet et arbeidstog av mellom Ranheim i Trondheim og Vikhammer,

noe som førte til forsinkelser og buss for tog.

Mange pendlere ble berørte.