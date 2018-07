Hilde Pettersen Ruud er fornøyd med resultatene i Trøndelag så langt i år. Foto: Hege Landrø Johnsen / Tolletaten

Beslagene av øl og brennevin er halvert i forhold til samme periode i fjor. I 2018 er det beslaglagt 166.000 liter øl, mot 322.000 liter i fjor.

I Midt-Norge er trenden den samme som i resten av landet.

– Ja, beslagene er litt mindre når det gjelder øl og brennevin, forteller avdelingsleder for grensehandel i Tollregion Midt-Norge, Hilde Pettersen Ruud, til NRK.

NRK var med da tollerne gjennomførte en kontroll på På E14 i Stjørdal denne uka. Den danske sjåføren Søren Clausen kjører ofte over riksgrensa, og kommer susende langs Europaveien på vei inn i Trøndelag fra Sverige når trønderske tollere stopper bilen hans.

– Mye lort på veiene

Sjåfør Søren Clausen savner flere kontroller både i Norge, Sverige og Danmark. Foto: Stein Roar Leite / NRK

– Det er helt ok å bli stoppet i slike kontroller. Ja, jeg mener det er for få kontroller både i Norge, Sverige og Danmark der jeg kjører, og det skulle gjerne vært flere av dem. Det betyr mye for sikkerheten at vi blir kontrollert, sier han til NRK mens tollerne gjennomsøker bilen og lasten hans.

– Det er altfor mye svindel som foregår. Ja, unnskyld at jeg sier det, men det er for mye lort på veiene som vi sier i Danmark, mener Søren Clausen.

Ifølge Tollvesenets halvårsstatistikk ble det også tatt flere sigaretter i år enn i fjor. Nærmere fire millioner, mot tre millioner i 2017.

Tollerne har tatt mindre alkohol som er forsøkt smugla over grensa det siste året i forhold til samme periode i fjor. Foto: Stein Roar Leite / NRK

Mer narkotika

I Trøndelag er det gjort 1380 beslag i første halvår, mot 1737 i det samme halvåret i fjor. Det tas mindre alkohol, men mer narkotika.

Trønderske tollere har beslaglagt 200 gram heroin og 434 gram hasj i år, mot 15 og 192 gram i fjor.

Så langt i år er det tatt 22 kilo heroin i hele landet, mot 3,6 kilo på samme tid i fjor. Tollerne har også beslaglagt 11 kilo kokain, mot drøyt fire kilo i fjor.

– Jeg vil si at vi har hatt gode resultater i år. Flere nye tjenestemenn er under opplæring, og vi har fått bedre etterretningskunnskap. Det er ofte ikke tilfeldig hvem vi stopper i kontrollene våre, sier Ruud.

Innimellom finner tollerne store mengder alkohol gjemt i biler som forsøker å ta seg over grensa. I denne bilen fant de 15.000 liter alkohol. Foto: Tollvesenet