Togproblem for NSB

Toget som gjekk Trondheim kl. 13.20 i dag mot Oslo er kraftig forseinka. Det vart først ståande straumlaust på Berkåk i 15-tida, deretter Oppdal. Derifrå kom det avgårde igjen vel ein ein og ein halv time forseinka. No står toget på Hjerkinn, opplyser pressevakt Gina Scholz i NSB. Ho seier at det no blir undersøkt om passasjerane kan flyttast over på anna tog til Oslo, der toget etter ruta skulle ha vore kl 20.05.