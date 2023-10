– Eg vil argumentere for at når folk først skal bruke såpass alvorlege verkemiddel som sivil ulydnad, er det ganske klokt å kurse folk så dei veit kva dei er med på.

Det seier kunstnar og aktivist Márjá Karlsen.

Ho er no ute på turné og skal halde kurs i sivil ulydnad i fem byar før nye aksjonar i Fosen-saka. Det gjer ho i samråd med Natur og ungdom.

11. oktober er det to år sidan Høgsterett fastslo at vindturbinane på Fosen bryt med dei samiske rettane. Det er framleis uklart kva som vil skje med turbinane.

– I februar og mars hadde vi store aksjonar i sivil ulydnad og med dei fekk vi pressa fram ei unnskyldning frå den norske regjeringa. Likevel har eigentleg ingenting skjedd og det held ikkje mål, seier Karlsen.

Difor skal dei aksjonere igjen den 11. oktober.

Kva er sivil ulydnad? (Bokmål: ulydighet) Ekspander/minimer faktaboks Sivil ulydnad er eit politisk verkemiddel i form av lovbrot eller brot på andre offentlege avgjersler (vedtak) som blir gjort i full openheit.

Det er fordi dei som gjer lovbrota, føler seg meir forplikta av andre verdiar og normer enn dei som ligg til grunn for den aktuelle lova.

Lovbrota må vere ikkje-valdelege for å kunne bli karakterisert som sivil ulydnad.

Sivil ulydnad vil ofte ha eit strategisk-politisk siktepunkt. For eksempel kan det vere ledd i ein aksjon for å forsøke å gjere om den aktuelle lova, vedtaket eller avgjersla. Kjelde: SNL.

Foreldre ville vere med

Statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland beklaga tidlegare i år menneskerettsbrot i Fosen-saka etter store demonstrasjonar i Oslo.

No er det varsla nye aksjonar.

Men kva bøter kan ein få? Hamnar dei på rullebladet? Korleis er hendingsgangen?

Det er det folka som møter opp på kursa lurer på, forklarar Karlsen.

– Det er litt forskjellige folk som møter opp på desse kursa. Nokre er frå natur og ungdom, samiske ungdomsorganisasjonar og mange er også berre seg sjølv.

Her sit Márjá Karlsen (til venstre) inne på Olje- og energidepartementet og aksjonerer i Fosensaka. Foto: Rasmus Berg

Karlsen hadde kurs i Bodø fredag, deretter gjekk turen til Harstad, Tromsø, Alta og Kautokeino.

På kursa i Harstad og i Tromsø dukka til og med foreldre opp og ville vere med.

Frp: – Dei har lite å gjere på

– Det er ganske oppsiktsvekkande at ein skal vere ulydig, seier Dagfinn Henrik Olsen.

Han er stortingsrepresentant for Nordland i Framstegspartiet og meiner at det verke som om organisasjonen har lite å gjere.

– Om ein ikkje har større forståing for dette så må ein berre auke gebyra på dette og straffeutmålinga for å ikkje halde seg til norsk lov. Det er det som må vere medisinen frå samfunnet om ein ikkje har større forståing.

Olsen tar til orde for å straffe organisasjonane ytterlegare. Han vil både fjerne statsstøtta, og auke bøtelegginga.

– Å ta frå dei statsstøtta er jo ein passande reaksjon, seier Olsen.

Natur og ungdom får om lag 7 millionar kroner i statsstøtte. Olsen meiner det er feil at samfunnet skal støtte opp under slik verksemd.

Natur og ungdom: – Treng ein historietime

Det er leiar i Natur og Ungdom, Gina Gylver, heilt ueinig i.

– Eg har lenge vore tydeleg på at sivil ulydnad ikkje er noko som utfordrar demokratiet eller noko ein skal miste statsstøtta for. Vi har vist gong på gong at sivil ulydnad faktisk er noko som bygger demokratiet, seier Gylver.

Gina Gylver under kurs i sivil ulydnad under Riddu Riđđu 2022. Foto: Håkon Mudenia / NRK

Ho meiner beklaginga frå regjeringa beviser dette.

– Det såg vi tydeleg under Fosenaksjonen tidlegare i vinter der regjeringa nekta at det gjekk føre seg eit menneskerettsbrot på Fosen, fram til vi blokkerte ti departement og samla fleire hundre til sivil ulydnad-aksjon i Oslo sentrum, seier Gylver.

– Viss ein ønsker å trekke ein organisasjon som driv med sivil ulydnad så treng ein seg ein historietime, for dette er med på å styrke demokratiet.

– Kan du forstå at folk har kritiske innvendingar til det?

– Ja, det gjer eg. Eg forstår at folk synest det er skremmande med unge menneske som oppfordrar til å bryte lova.

Gylver trekk likevel fram at aksjonane er fredelege, og at mange av dei rettane vi tar for gitt har blitt kjempa av folk som har tort å bruke verkemiddel som sivil ulydnad.

– Anten det er kvinner, skeive, svarte, eller samar sine rettar, så er det kampar som har tore å utfordre status quo.