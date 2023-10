Greta Thunberg til Oslo

Greta Thunberg kommer til Oslo torsdag for å delta i Fosen-aksjonene, opplyser Natur og Ungdom. Thunberg kommer sammen med aksjonister fra klimabevegelsen Fridays for Future. Samiske grupper og Natur og Ungdom starter onsdag nye demonstrasjoner foran Stortinget. Da er det to år siden Høyesterett fastslo brudd på menneskerettighetene.