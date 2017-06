Tiltalt for uaktsomt drap

En sykepleier er tiltalt for uaktsomt drap etter at en 84 år gammel kvinne døde ved Snåsa sjukeheim i fjor. Det skriver Trønder-Avisa. Ifølge tiltalen fikk kvinnen 52,5 milligram morfin intravenøst, fordelt på tre sprøyter i en periode på to timer og 25 minutter. Sykepleieren erkjenner ikke straffskyld.