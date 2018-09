Politiet i Trondheim har slått full drapsalarm etter at to personer mandag kveld ble funnet hardt skadd på en adresse i Trondheim sentrum.

Politiet fikk melding fra et vitne like før klokka 18 om at flere personer var skadd i en voldshendelse like ved Trondheim Torg. Da politiet kom til stedet fant de tre skadde personer. Den ene ble kort tid etter erklært død, mens en annen ble kjørt til St. Olavs hospital med alvorlige skader.

– Vi fikk kort tid etterpå melding fra sykehuset om at også denne personen var død, fortalte leder for felles enhet for etterforskning og etterretning, Anders Sunde Eidem, på en pressekonferanse 22.30 mandag kveld.

På bakgrunn av vitnet som ringte inn og varsla politiet greide politiet etter kort tid å finne den antatte gjerningspersonen ved Trondheim sentralstasjon. Klokka 1838 blir han skutt i beinet under pågripelsen.

– Tilstanden til vedkommende er alvorlig, men stabil.

Asylsøkere

Vedkommende er sikta for drapet på de to avdøde. Alle de fire er menn i slutten av tenårene.

– Alle de fire involverte befant seg sammen på adressen i sentrum.

Alle sammen skal ifølge kommunen være enslige mindreårige asylsøkere.

Spesialenheten er rutinemessig varsla om at politiet har skutt en person under pågripelsen.

Politiet: Antatt gjerningsmann skutt i beinet

Oppretter krisesenter

Trondheim kommune har så langt fått bekrefta identiteten til én av de involverte. Men oppvekstsjefen i kommunen antar at all de fire involverte var under kommunens ansvar.

– Vi oppretter nå et pårørendesenter hvor berørte kan komme og få hjelp. Vi antar at det er rundt 200 ungdommer som er berørt av dette, forteller kommunaldirektør for oppvekst, Camilla Trud Nereid, i Trondheim kommune.

– Nå er det viktig å hjelpe de andre ungdommene, sier Nereid.

Alle de 200 blir nå kontakte via SMS med spørsmål om de trenger hjelp.

Ifølge Nereid bodde de fire i samme bofellesskap.

– Ved pårørendesenteret vil vi ha psykologer og andre fagpersoner til rådighet som ungdommene kan trøsta, foraklre og ta imot de reaksjonene som måtte komme, sier Nereid.

Flere avhørt

Politiet er allerede i gang med å avhøre vitner og innhenting av elektroniske spor. Både adressen hvor drapene skjedde og stedet den antatte gjerningspersonen ble pågrepet, er avsperra.

– Vi har nå fokus på å få avklart hendelsesforløpet. Vi kan foreløpig ikke si noe om verken motiv eller bakgrunnen for det som skjedde, sier Sunde Eidem.

Både Trondheim kommune og politiet opplyser at det blir holdt pressekonferanser tirsdag for å svare på flere spørsmål.