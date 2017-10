Det opplyser operasjonsleder Rune Brandmo i Trøndelag politidistrikt til NRK.

Ulykken skjedde i Nardokrysset i Trondheim.

Syklisten er en mann i 30-årene. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Ambulanse var raskt på plass etter ulykken som skjedde i 09.15-tiden torsdag morgen.

– Patruljen på stedet opplyser at det virket som at syklisten kom i høy hastighet over gangfeltet, og at det var litt mørkt og uoversiktlig for bilisten, sier Brandmo.