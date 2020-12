Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette kommer på bakgrunn av den økende smitten og trusselen fra mutasjonen i England, sier Tore Sparby, som er seksjonssjef for grensekontroll i Trøndelag.

Både på grensa i Trøndelag og i resten av landet starta de denne uka med å stille krav om registrering.

Hovedmålet med registreringa er ifølge Sparby å gjøre det lettere å få tak i folk ved en eventuell smittesporing. Både heimevernssoldatene og politiet som vokter grensa krever slike skjema fra alle som er på veg inn i Norge.

STRENGERE: – Kravene til kontroll er de samme, men vi følger opp dem litt strengere enn vi gjorde i sommer, sier Tore Sparby, seksjonssjef for grensekontroll i Trøndelag. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Kan straffes med bot

Kravet om at alle skal fylle ut et slikt skjema ved grensepassering ble innført av regjeringa mandag denne uka. Her må blant annet navn, kontaktopplysninger, karantenested og eventuelt arbeidsgiver oppgis.

– Innreiseregistrering sikrer at vi får bedre informasjon om de som krysser grensa til Norge. Dette systemet vil ha stor nytteverdi for helsesektoren i smittevern- og smittesporingsarbeidet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Hun legger til at det også gjelder for politiet og Arbeidstilsynet i deres jobb med å undersøke brudd på karantenebestemmelser. Det er også all grunn til å følge de nye reglene.

– Manglende innreiseregistrering kan straffes med bot i de tilfeller der det skjer uten rimelig grunn, så det er viktig at folk tar dette på alvor, sier Mæland.

IKKE JULEFRI: Heimevernet vokter grensene mot Sverige også i jula. Fra venstre Anders Fjerdingen, Morten Myhrås og Håvard Kvernmo i HV-12 på grensa i Verdal. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Døgnkontinuerlig vakthold

Heimevernssoldater og politi vil gjennom hele jula sørge for døgnkontinuerlig vakthold på grensa mot Sverige, slik de nå har gjort en periode.

– På gitte tidspunkt som julaften og nyttårsaften har Heimevernet fått fri for å være hjemme med familien. Men på de tidspunktene har vi andre former for kontrolltiltak, sier Sparby.

Han er også klar på at de er strengere nå enn de var i sommer. Kravene er de samme, men de følger opp dem litt strengere enn de har gjort.

– Vi dobbeltsjekker blant annet flere ting. Hvis du for eksempel påstår du skal hit og jobbe så sjekker vi hvor du jobber og at det stemmer, sier Sparby.

Flere må snu på grensa

I Sandvika i Verdal er Anders Fjerdingen en av mange heimevernssoldater som er på plass for å forhindre at smitte kommer inn i Norge. Lagføreren i HV-12 opplyser at det er flere som må snu.

– Det er en del. Men de fleste har forståelse for hvorfor de må snu. Det kan være at de ikke har den informasjonen de trenger. Det kan også være at de ikke har en årsak til å få komme inn, sier Fjerdingen.

Han mener jobben de og politiet gjør er svært viktig.

– Når smittetallene er som de er i Sverige og ellers, så er det viktig at vi er her for å begrense smitte inn til Norge. Personlig ser jeg på dette som en viktig jobb, sier lagføreren til NRK.