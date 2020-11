Det sier Semming Rusten som er sjef for HV-05 i Innlandet. Heimevernet skal hjelpe politiet på grensa i Innlandet, Trøndelag og Nordland.

Årsaken er at politiet skjerper grensekontrollen for å hindre smitte av covid-19. Mellom Norge og Sverige er det en 1630 kilometer lang grense, med 71 grenseoverganger.

Da soldater fra Heimevernet bisto politiet i å vokte grensa i mars var det første gang siden 1905 at det skjedde.

Nå ønsker myndighetene igjen å ha større kontroll på trafikken, også på de mindre grenseovergangene. Politiet har ikke tilstrekkelige ressurser til å håndheve de nye tiltakene og har bedt Forsvaret om bistand.

Vokter grensa mot smitte

– Vår oppgave er å sørge for at de som ikke har noe å gjøre i Norge nå, reiser tilbake. En annen oppgave er å sørge for at de som har en grunn til å komme over grensa, blir testet på teststasjonene på grensa, sier Rusten.

Soldatene i Heimevernet har allerede erfaringer med dette etter å ha bistått politiet fra midten av mars til midten av juni. Det er soldater fra Heimevernsdistrikt 05, 12, 14 og 16 som på nytt har fått oppdraget med å hjelpe til.

– Det er mange av våre soldater som har meldt seg for å bidra. Det er viktig del av jobben vår og hjelpe til der det trengs, sier Rusten.

Alt personell fra Heimevernet vil være på plass og vil være klare til å bistå politiet i løpet av denne uken. De aller første er på plass i morgen.