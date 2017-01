Suksess med arbeidsplikt: – Det er bare å peise på, ut i jobb!

– Å søke hjelp er ikke så lett som det høres ut som. Det er vanskelig å vite hvem man skal søke hjelp hos, og av og til vil man ikke søke hjelp fordi det går på personlig stolthet, sier John Kristian Simonsen.

Han droppet ut av skolen da studiene ble for tøffe. Redningen ble Jobbhuset i Steinkjer, der han gjennom aktivitetsplikt har fått håp om at han en dag kan greie seg på egen hånd.

John Kristian Simonsen droppet ut av skolen, men ønsket å jobbe. Redningen ble Jobbhuset i Steinkjer. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Hos Jobbhuset har han fast arbeidstid, arbeidsoppgaver og får hjelp i jobbsøkingsprosessen, i regi av Nav Inn-Trøndelag.

Les også: Jobbhuset i Trondheim er en suksess

– Det er bare å peise på

Fram til første januar i år har kommuner selv valgt om de vil ha aktivitetsplikt, mens det nå er innført aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere under 30 år. Det vil si at hvis du er under 30 år og søker sosialhjelp, må du være i aktivitet for å motta penger.

Steinkjer har i flere år gjennomført aktivitetsplikt med suksess.

– Det handler om å stille krav. Jeg har ikke tro på at det hjelper å lirke så mye, det er bare å peise på, ut i jobb!, sier prosjektleder for «Ung i aktivt liv» ved Nav Inn-Trøndelag, Laila Thane.

Prosjektleder for Ung i aktivt liv, Laila Thane, mener det er viktig å stille krav til sosialhjelpmottakere. Foto: Eivind Aabakken / NRK

26 av 28 som har vært innom Jobbhuset i Steinkjer har kommet seg i arbeid eller på skole igjen.

– Så fort de innser at de trenger litt hjelp, og får kontakt til å hjelpe oss, får vi slutt på det å ligge på sofaen, sier Thane.

Steinkjer vurderer nå å utvide aktivitetsplikten til dem over 30 år også.

Les også: Oljeledige vil jobbe med flyktninger

– Steinkjer er en foregangskommune

Tirsdag var arbeidsminister Anniken Hauglie på besøk i Steinkjer for å lære av kommunen.

– Nå skal alle gjennom en aktivitetsplikt. Steinkjer er en foregangskommune, for her viser de at det nytter, sier Hauglie under besøket.

Fra første januar ble det innført aktivitetsplikt for alle sosialhjelpmottakere under 30 år. Tirsdag var arbeidsminister Anniken Hauglie på besøk i Steinkjer for å lære av kommunen. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Med aktivitetsplikt håper arbeidsministeren å få ned tallet på dem som blir sittende hjemme uten utdanning eller jobb.

– Her viser de at det nytter. Man får med seg ungdom ut, setter de i arbeid og i aktivitet. Ungdommene er fornøyde, kommunen og Nav er fornøyde, og da er jeg også fornøyd.

Les også: Nav skal bli flinkere til å straffe folk som ikke vil flytte for å jobbe