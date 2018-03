Strømnettselskap frifunnet etter storbrannen i Flatanger

Mandag kom dommen i det sivile søksmålet fra Namdal tingrett som frikjenner strømleverandøren NTE fra ansvaret for storbrannen i Flatanger i 2014.

– NTE er svært fornøyd med at tingretten har beslutta frifinnelse. Denne dommen er i samsvar med det vi har hevdet og stått for under hele prosessen. Sånn sett er vi veldig godt fornøyd i dag, sier administrerende direktør i NTE nett, Trygve Kvernland.

– Det har vært en langvarig sak, og NTE har hele tiden hevdet at vi har ført de prosedyrer, lover, regler og retningslinjer som gjelder for vår virksomhet, sier Kvernland.

Kvernland håper ingen skal få oppleve noe lignende igjen og sier dette har vært en tung sak for alle de som ble direkte rammet av brannen.



– Vi håper derfor at dommen blir stående, slik at vi kan legge saken bak oss. Før vi gir ytterligere kommentarer, ønsker vi å studere dommens premisser, sier Trygve Kvernland.

Brannvesenet kjempet en hard kamp mot flammene i Flatanger. Foto: Terje Næss

Største brann i Norge siden andre verdenskrig

Cirka 65 bygninger brant ned, eller ble delvis ødelagt, under Flatangerbrannen. De totale forsikringsskadene etter brannen er anslått til 150 millioner kroner.

Regresskravet fra fire av forsikringsselskapene i Flatanger omfattet 80 millioner kroner som ble utbetalt i forsikringsoppgjør til 35 av de nedbrente eller ødelagte husene. Den andre parten i saken vurderer å anke dommen.

Informasjonsdirektør Jon Berge i forsikringsselskapet If er talsmann for forsikringsselskapene Eika, Tryg og SpareBank 1. Han sier saken ikke er over med denne dommen.

– Vi kommer nå til å studere dommen nøye og vurdere en anke, sier Berge.

65 bygninger ble skadet eller fullstendig ødelagt. De fleste brant helt ned. Foto: Joar Elgåen / NRK

Mener NTE ikke tar selvkritikk

De fire forsikringsselskapene mener NTE Nett ikke tar noen form for selvkritikk etter at dommen har falt.

–Det bekymrer oss med tanke på lignende framtidige situasjoner, sier Jon Berge i If.

Politiet har tidligere påvist at brannårsaken var feil på en lavspentledning, som NTE hadde reparert 14 dager før brannen brøt ut.