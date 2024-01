– Det er alvorlig når innføring av et journalsystem fører til gjentagende uønskede hendelser og en bekymringsmelding som omhandler strålevernrelaterte utfordringer som indikerer brudd på stråleregelverket.

Det sier fagdirektør Eva Godske Friberg i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Det var ansatte ved sykehuset som varsla direktoratet om gjentagende brudd på strålevernregelverket.

DSA åpna da en tilsynssak og nå er konklusjonen klar. Det ble oppdaga fem lovbrudd og én anmerkning.

Direktoratet gir det nye journalsystemet på St. Olavs hospital skylda.

– Vår konklusjon er at Helseplattformen ikke legger til rette for forsvarlig og berettiget strålebruk og at organisering og styringsstruktur i Helseplattformen AS utfordrer St. Olavs hospital i sitt selvstendige ansvar for å foreta forsvarlig strålebruk, sier Friberg.

Pasienter skal ha fått for mange røntgen- og CT-undersøkelser.

Flere uønska hendelser

Aftenposten har tidligere fått innsyn i flere av hendelsene som har ramma pasientene på sykehuset.

En pasient fikk unødig stråledose siden undersøkelsen ble utført to ganger.

En pasient fikk ekstra stråledose og kunne ikke gjøre undersøkelsen.

Etter at tilsynet var på besøk har de fått inn flere varsler om uønska hendelser på sykehuset. Det skal blant annet være gjort dobbeltundersøkelser og feildosering/feilbehandling.

– DSA er i en fortløpende dialog med sykehuset rundt varsel og oppfølging av de uønskede hendelsene.

St. Olavs hospital er pålagt å lage en plan for hvordan de skal rette opp i problemene innen 9. februar.

Skryter av ansatte

Tilsynet har også avdekka at ressurs- og arbeidssituasjonen ved sykehuset fører til at en rekke lovpålagte strålevernrelaterte arbeidsoppgaver ikke blir gjort.

Helseplattformen for også skylda for dette.

– De kompenserende tiltakene som er iverksatt ved St. Olavs hospital er tidkrevende og kostbare og har stor påvirkning på de ansattes hverdag, skriver tilsynet.

Det mener Strålevernet er bekymringsfullt.

– DSA berømmer innsatsen ledelsen og de ansatte legger ned for å redusere risikoen, sier Friberg.