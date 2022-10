Måtte by på giganteiendom i skjult budprosess: – Usedvanlig høy pris

Statsminister Jonas Gahr Støre og landbruksminister Sandra Borch kunne onsdag fortelle at giganteiendommen i Trøndelag ville havne på statens hender.

Statseide Statskog SF bladde opp 2,65 milliarder kroner for 1,2 millioner mål, hvorav 200.000 mål er skog som kan hugges for å tjene penger.

Men prisen hever øyenbryn i bransjen. Finansavisen skriver fredag at milliardær Bjørn Rune Gjelsten slapp unna med å betale godt under halv pris per mål da han sikret seg Værdalsbruget i fjor for mellom 800 og 900 millioner.

NRK kan nå fortelle hvordan én av tidenes dyreste eiendomshandler kom i havn.

Lukket auksjonsprosess

Flere kilder opplyser til NRK at selgerne inviterte til en lukket budprosess.

Det er en form for auksjon uten løpende bud, men hvor interesserte som regel bare kan gi fra seg ett bud i håp om at prisen er den høyeste.

Staten måtte altså legge en sum på bordet uten å vite hva andre budgivere var villige til å by.

NRK har spurt styreleder og styremedlem Richard Arnesen i de selgende stiftelsene om hvordan salget foregikk.

– Det er jeg i utgangspunktet ikke villig til å opplyse om, men vi gikk bredt ut til en rekke kjøpere i inn- og utlandet. Det var Danske Bank som var vår rådgiver, sier han.

Richard Arnesen (til høyre) er representant for selgerne. Selgerne av Meraker Brug er Astrup Fearnley Holding AS, Kulsrud Skog AS og Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Grunnen til at jeg spør er at NRK har opplysninger fra flere kilder om at dette var en form for lukket budprosess, hvor den som bød ikke fikk innsyn i andre bud.

– Det er riktig, bekrefter han.

– Hvorfor valgte dere denne formen for budprosess?

– Nei, det tror jeg ikke at jeg har noen kommentarer til. Det var rådet vi fikk, sier han.

Støre-regjeringen er blitt lykkelig eier av tomten i Trøndelag med skogbruk, jakt og fiske og eiendomsutvikling. Meråker Brug har flere fallrettigheter, og eier også halvparten Meråker alpinsenter, flere gårdstun og en rekke hytter som leies ut til jakt og fiske. Foto: Meråker Brug

Megler mener bruket er verdt 1,5 milliarder

Den erfarne og tidligere landbruksmegleren Ketil Koppang anslår at han har solgt mellom 1300–1400 eiendommer, og har aldri opplevd lukket budgivning.

Han antok eiendommen var verdt 1,5 milliarder kroner, og mener regjeringen betalte en «Donald Duck-pris» ut fra avkastningen på eiendommen.

– Det er lett å regne seg til at de har betalt en usedvanlig høy pris. Det er ikke så vanskelig når man sender skatteregningen til folket. Prisen er produktiv skog, og her er det ikke i nærheten av 1,2 millioner mål med produktiv skog, sier han til NRK.

Ketil Koppang solgte meglervirksomheten for to år siden til Landkreditt. I meglerkarrieren ble han én av landets mest erfarne landbruksmeglere. Foto: Koppang Landbruk

– Hvordan kan en lukket budrunde påvirke hva budgivere er villige til å by?

– Det er klart du legger deg i øvre kant hvis du på død og liv vil ha den, sier han.

Meråker Brug AS har en tomt som strekker seg over 1,2 millioner mål. Foto: Vegard Woll / NRK

Arnesen vil ikke si noe nærmere om valget av prosess.

– Vi som selgere ønsket en god prosess, en god pris og en god avtale. Det har vi fått, sier Arnesen.

Koppang mener staten kan ha lagt seg «ekstremt høyt» i den lukkede budrunden for å være sikker på at utenlandske eiere ikke nådde opp med høyeste bud.

– Det kan ikke være noe annet enn proteksjonistisk tankegang som ligger bak, men jeg gratulerer selger med en fantastisk god pris, sier han.

– Fornuftig pris i et langsiktig perspektiv

Både Statskog og regjeringen har regnet på verdien av eiendommen før kjøpet.

Administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien, er uenig i at prisen ble for høy.

– Vi kan ha forskjellige meninger om hva verdien er. Vi har gjort våre estimater etter hva som er satt. Skog er én av elementene. Det er klart at hvis eiendommen kun var produktiv skog, ville verdien vært betydelig lavere, sier han til NRK.

Han viser til at det også er flere verdier med blant annet to kraftverk og jakt- og fiskerettigheter. Statskog har stått for verdiberegningen, og ba Landbruks- og matdepartementet om fullmakt til kjøpet.

– Vi har bydd det vi mener er en fornuftig pris i et langsiktig perspektiv, sier Lien til kritikken.

Gunnar Lien er administrerende direktør i Statskog, som er eid av staten. Foto: Espen Sandmo / NRK

Ble kontaktet i mai av selger

Danske Bank ga lyd fra seg på vegne av selgerne i slutten av mai, ifølge Lien. De lurte på om det statlige selskapet kunne være interessert i å kjøpe Meråker.

– Det bekreftet vi var naturlig for oss å se på. Vi følger jo med på andre eiendommer som dukker opp. Så er det slik at Statskog ikke har fullmakt til å kjøpe dette på egen hånd, og det må godkjennes av vår eier og også Stortinget. For oss var det naturlig å informere Landbruks- og matdepartementet om det, sier Lien.

Han vil ikke kommentere hvordan budprosessen foregikk, og viser til selger.

– Hvordan kom dere fram til at prisen var riktig?

– Vi har med bistand av våre rådgivere gjort en vurdering av eiendommen og potensialet for den ut fra et forretningsmessig utgangspunkt, hvor vi har vurdert skogens verdi, jakt og fiske, eiendomsutviklingspotensialet, og ser på fremtidige opsjoner. Vi har prøvd å sette et tall på det. Det er en kompleks øvelse. Flere aktører vil ha ulike syn, sier Lien.

Regjeringen hyret inn Pareto for å regne

Departementet betalte finansrådgivere i Pareto for å verdivurdere Meråker Brug og sette et tak på budet i fullmakten, ifølge proposisjonen som ble lagt fram fredag.

Finansrådgiverne i Pareto skrev til departementet:

«Prisen Statskog SF har avtalt å betale for aksjene er innenfor den rammen vi mener andre budgivere ville kunne verdsatt aksjen til.»

Landbruks- og matdepartementet ga derfor fullmakt til Statskog for å kjøpe eiendommen.

– De bekreftet at budet var innenfor rimelighet før budet ble gitt. Der har både vi og våre eiere gjort en vurdering, sier Lien.

Departementet sier til NRK at politisk ledelse ikke har vært involvert i budprosessen rundt kjøpet, og at de derfor ikke vil svare på spørsmål om prisen.

Staten gir penger og lån til Statskog for å betale for eiendommen.