Stort kapasitetsproblem ved St. Olavs

St.Olavs hospital har sett seg nødt til å heve beredskapen til GUL denne helgen.

– Vi må holde oppe alle senger, som til vanlig er stengt i helgene. Da må vi ha inn ekstra bemanning for å passe på de som ligger i de sengene, sier Runa Heimsted som er fagdirektør ved St. Olavs hospital.

Årsaken er blant annet etterdønninger av influensaen som har herjet.

Runa Heimsted som er fagdirektør ved St. Olavs hospital, sier at sykehuset er fullt, og at bare de med absolutte behov blir lagt inn. Foto: GEIR OTTO JOHANSEN

– Det er mange årsaker. Det er glatt. Det er etterdønninger av influensa. Færre som blir lagt inn med selve diagnosen influensa, men det er gamle og svake folk som kommer inn med etterdønninger av influensa, sier Heimsted.

Sykehuset er fullt

– Vanligvis betyr GUL beredskap, at det skjer en eller annen krise utenfor sykehuset, som gjør at vi må ruste oss for å kunne håndtere det på et blunk. I dette settingen så er det en litt annen type GUL beredskap. Det er først og fremst våre egne ansatte som vi må forberede på å ta i et ekstra tak i løpet av helga, sier Heimsted.

De som blir lagt inn må belage seg med ekstra ventetid og må smøre seg med tålmodighet.

– Vi har hatt fullt sykehus over tid. Vi må legge inn de som kun har behov for å bli lagt inn akkurat nå, for det er faktisk helt fullt. Og det er ikke bare hos oss at det er en problemstilling, men det er også det samme i Nord-Trøndelag, sier Heimstad.

Foreløpig er den ekstra beredskapen satt til mandag.