Uventet funn av rosa stein får hobbygeologer til å juble

– Dette er virkelig et eksempel på en av naturens vakre skatter, sier Markus Lindholm.

Han er en av dem som har vært i Snillfjord og hentet med seg flere kilo stein heim i baksetet på bilen. På Facebook-siden sin beskriver Lindholm det hele slik:

«Jeg brant opp hele årskvoten min på CO₂ og kom beruset hjem med noen hundre kilo forsteinet jordbæris i baksetet! Drømte rosa i hele natt. En annerledes naturopplevelse.»

NASJONALSTEIN: Thulitt er uoffisielt kåret som Norges nasjonalstein. Denne er en av de mange som dukket opp da de siste femti meterne av Mjønestunnelen ble sprengt. Foto: Markus Lindholm

For thulitt er et mineral som ser helt rosa ut. Og overraskelsen var stor også for anleggsarbeiderne som sprengte fram det hele.

– Vi hadde ikke hørt at det var thulitt i området før vi sprengte. Men i ettertid har det kommet fram at det fins thulitt på andre siden av fjorden her like ved. Så da er det nok en åre som går her, sier byggeleder i Statens vegvesen, Jostein Karlsen.

Åren er inne i selve tunnelen og er dekket med sprøytebetong. Noe vises i selve påhugget og forskjæringen til tunnelen, men forekomsten er ikke særlig stor.

IKKE DIREKTE VANLIG: Representanter fra entreprenøren Metrostav/Bertelsen & Garpestad og byggherren Statens vegvesen fikk en overraskelse da de siste femti meterne av tunnelen besto av rosa thulitt. Det er ikke dagligdags at man har en rosa tunnelåpning. Foto: Statens vegvesen

Sprengte frem en rosa tunnelåpning

Thulitt er uoffisielt kåret til Norges nasjonalstein, og de mest kjente forekomstene fra før er i Lom i Oppland og Leksvik i Trøndelag.

Thulitten kom fram i dagen da de siste femti meterne av Mjønestunnelen skulle sprenges ut til ny fylkesvei 714 mellom Snillfjord og Hitra – det som også blir kalt «laksevegen».

Salven ble fyrt av i sommer, og etter den tid har hobbygeologer og andre interesserte i en jevn strøm vært innom og plukket med seg steiner.

– Vi har hatt en del folk som har vært her og tatt med seg stein. Den ser jo veldig spesiell ut i fargen, sier Karlsen i Statens vegvesen.

ROSA OG GRÅTT: 770 meter tunnel bygges på ny vei mellom Orkanger og Hitra i Trøndelag. Det er ikke noe problem å se hvordan thulitten skiller seg fra bergartene rundt. Foto: Statens Vegvesen

Vil bli brukt til fyllmasse

Så langt ser det ikke ut til at steinen skal bli brukt til annet enn fyllmasse.

– Vi kommer til å bruke steinen som fyllmasse til veifyllinger. Den er litt mer porøs enn vanlig stein, så den egner seg ikke så godt til de øverste lagene i veioppbygginga, sier Karlsen.

Lindholm mener thulitten er alt for vakker og sjelden til å havne i en veifylling.

– Ja, dette sier noe om vernet av våre nasjonalskatter av bergarter. Det var noen store, virkelig flotte steiner der, som burde fått hedersplass foran for eksempel rådhuset i Snillfjord, sier Lindholm.

KAN BLI TIL SMYKKER: Thulitt er egnet som smykkestein. Foto: Markus Lindholm

Sender steiner til Østerrike

Thulitt er fint egnet som smykkestein, og litt av det som har kommet fram i dagen i Snillfjord vil bli å se i Østerrike.

– Vi har fått en henvendelse fra Østerrike. De vil hente noen sekker med stein og lage smykker av thulitten, sier Karlsen.

Statens vegvesen oppfordrer interesserte til å henvende seg til entreprenøren innenfor arbeidstid, og ikke ta seg inn i anleggsområdet på egen hånd, hvis man ønsker å hente stein.