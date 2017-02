Spesialpost 3 blir ikke nedlagt

St. Olavs hospitals spesialavdeling for unge alvorlig psykisk syke ved Østmarka blir likevel ikke nedlagt. Spesialpost 3 har 16 døgnplasser og forslaget om nedleggelse førte til store protester fra de ansatte. Divisjonssjef Liv Sjøvold for psykisk helsevern har nå bestemt at avdelinga skal bestå.