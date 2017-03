Søskenflokker risikerer å gå på ulike skoler

– Problemet er at kommunen har satt en del grenser som kjennes veldig feil for oss som bor i området. Grensene går for eksempel midt mellom naboer i et område som naturlig burde vært sammen, forteller Sissel Jensen.

Hun og flere foreldre kjempet for at ungene skulle få gå på den nærmeste skolen i formannskapet tirsdag.

Skolegrenser skaper stadig vansker i Trondheim. Fulle skoler gjør at grensene endres, noe som kan føre til at storebror i en familie får gå på en skole like ved, mens lillesøster må gå lenger unna.

Fleksible skolegrenser

Kommunalråd Geir Waage forteller at skolegrensene er fleksible og derfor kan være vanskelige. Foto: Morten Andersen / NRK

– Det betyr selvfølgelig mye at søsken skal få gå på samme skole, sier kommunalråd Geir Waage (Ap).

Formannskapet vedtok å flytte på grensene i saken om søskenflokken.

– I Trondheim har vi såkalte fleksible skolegrenser. De kan slå litt ulikt ut, men i de to tilfellene det er snakk om her er det så mange gode grunner, blant annet til at søsknene skal få gå på skole sammen.

– Det er sprengt kapasitet på flere skoler og det ville ikke ha løst noe for totalsituasjonen dersom disse ungene måtte ha gått på en annen skole enn søsknene sine, avslutter Waage.

Må bo på «riktig» side

Selv om det ordnet seg for søskenflokken, presiserer Jensen at skolegrensene også kan skape problemer for barn i forskjellige nabolag.

– Barn som bor på «feil» side av veien, som egentlig er godt tilknyttet sitt område og sine kompiser og nærmiljø, kan få beskjed om at de må begynne på en skole som ligger et godt stykke unna og som de ikke føler noen tilhørighet til.

Fredrik Lillemyr er også en av foreldrene som møtte i formannskapet. Han mener at skolene må ta hensyn til barnet når skoler i nærområde er fulle.

– I vårt tilfelle går skolegrensen rundt nabohuset vårt slik at naboene på andre siden av hekken går på en skole og våre barn på en annen. Et sted må selvfølgelig grensen gå, men man må finne naturlige grenser.