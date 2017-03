Skrev bok om skole – nå angrer han dypt

– Dette bråket var helt uventet. Sensur var helt uventet. Jeg angrer dypt. Jeg tenker at det ikke blir noe bok. Rett og slett, sier han.

Boka, som er tenkt å gis ut i forbindelse med skolens 40-årsjubileum, har fått arbeidstittelen «I medgang og motgang». Det er kapittelet som handler om skolens internat pensjonistforeningen nå ønsker å sensurere deler av.

– Det er ungdom det er snakk om, så av og til var det jo litt strikse tilstander, og det står i boka, men det er jo ikke noe nytt, sier Sivertsen.

– Alt er kjent fra før

Pensjonistforeningen ønsker å fjerne flere sider av kapittelet om internatet. Sivertsen mener man ikke kan skrive bok om Frøya videregående uten å ta med hele den historien.

– Det er helt umulig, det. Det eneste jeg har skrevet, og her må jeg drive selvsensur, er at det har foregått ting på internatet som jeg ikke nevner i boka. Og det vet skolefolka. Alt jeg har skrevet i boka om internatet er kjent fra før, sier forfatteren.

– Hadde det stått noe kontroversielt, så hadde jeg hatt forståelse for at jeg kunne fått tilbakemeldinger på at dette kanskje ikke er så lurt å ta med. Men all den stund det ikke står noe kontroversielt, og all den stund alt er offentliggjort i løpet av de siste 40 år, så er det helt ubegripelig for meg å skulle sensurere det.

Sivertsen mener det ikke var rom for misforståelser da bokkontrakten ble skrevet.

– Jeg var klar på at det skulle skrives om medgang og motgang, og det var jo arbeidstittelen min allerede da jeg møtte dem. I kontrakten som ble skrevet en måned eller to etterpå, står det heller ingen føringer, sier en oppgitt Sivertsen.

– Meget overrasket

Styreleder Ole Li i pensjonistforeningen skriver følgende i en tekstmelding til NRK:

«Vi har ingen ønsker om å kommentere dette i medier. Men vi er meget overrasket over at forfatteren ønsker en medieoppmerksomhet på dette istedenfor å opprette en dialog med oss».

Birger Sivertsen sier han ikke har kontaktet Ole Li, og at han heller ikke har noe behov for det. Han sier at han ikke trenger en ytterligere begrunnelse for sensur enn den han mottok i brevet fra styret i pensjonistforeningen.