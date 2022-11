Å gå fra lek i barnehagen til undervisning ved en skolepult, kan være tøft for barn som begynner på skolen.

Nå prøver fire skoler og fire barnehager i Trondheim kommune ut hvordan skolestarten i norske skoler kan se ut i fremtiden.

For å få barna til å trives bedre de første årene i skolen prøver de ut nye måter å samarbeide med barnehagene og SFO. Prosjektet har fått navnet «Bedre skolestart for alle».

Nå prøver man hvordan skolestarten kan se ut i fremtiden. Foto: Hannah Solberg-Wåtland / NRK

Mer fysisk aktivitet

Åsvang skole er en av skolene som deltar i prosjektet. Her har skoledagen gått over til SFO. Det perles, lekes og danses.

På Åsvang skole tester man ut mer samarbeid med SFO. Foto: Hannah Solberg-Wåtland / NRK

Til tross for at det meste ser vanlig ut, så har elevene her en annerledes skolehverdag.

Skolen og SFO har i to år prøvd å jobbe tettere sammen og tilpasse skoledagen mer etter hva barna trenger.

For barna i 1. og 2. klasse innebærer dette skoledager med mer fokus på lek, fysisk aktivitet og kosthold.

Anders Levoll forteller at en annerledes skoledag passer sønnen hans godt.

Forelder Anders Levoll sier hans sønn trives godt med mer fysisk aktivitet i skolen. Foto: Mathias Kartveit Mikalsen / NRK

– Han er en som responderer veldig godt på læring kombinert med aktivitet. Jeg tror ikke han hadde respondert like godt på å sitte i ro ved en pult og lære fra en tavle.

– Vi er veldig fornøyde. Det gir han også uttrykk for ved at han liker godt å gå på skolen, sier han om sønnens skolesituasjon.

Legoleken på SFO er i full sving når Anders Levoll henter sønnen sin. Foto: Mirja Flodin / NRK

Trivsel viktig for å fullføre

En årsak til at «Bedre Skolestart for Alle»-prosjektet startet er at en bedre opplevelse av de første årene på skolen kan hjelpe flere med å fullføre hele utdanningsløpet.

– Det vi vet er at vi ikke lykkes med å gi alle barn gode erfaringer knyttet til tilhørighet, trygghet og trivsel, sier Helene Berntsen Svensson.

Hun er ansvarlig for prosjektet. Det utføres delvis på oppdrag av Utdanningsdirektoratet og Trondheim kommune og er del av et forskningsprosjekt. Prosjektet har nå pågått siden 2019.

Helene Berntsen Svensson er prosjektansvarlig for «Bedre skolestart for alle». Foto: privat

– Vi trenger at barn og unge har det godt, og da må vi se på hva det er vi gjør som legger til rette for at det oppleves godt og meningsfullt på deres hverdagsarenaer, sier hun.

Svensson tror blant annet at utdanningssystemet må tilpasses mer etter de yngste barnas behov, for at flere skal erfare sammenheng mellom barnehagen og skolen.

– Vi ønsker å utvikle praksis til det beste for barn og familier i Trondheim, men vi ønsker også å bidra til nasjonal kunnskapsutvikling, sier hun.

Katrine Vik Tollaksen er en av lærene som jobber med en av modellene i prosjektet. Foto: Mathias Kartveit Mikalsen / NRK

Temabasert læring

På Åsvang skole jobber man med at elevene skal oppleve en sammenhengende dag. Dette innebærer blant annet temabasert læring.

– Vi skiller ikke lenger så mye mellom skoledagen og SFO, slik det tradisjonelt har vært gjort, sier Katrine Vik Tollaksen, lærer på 2. trinn ved Åsvang.

Tanken med samarbeidet er at elevene kan ta med seg aktivitetene fra skoledagen inn i leken på SFO.

Om de kan jobbe med samme tematikk får barna praktisk tilnærming til det de har lært i løpet av skoledagen.

– Akkurat nå har vi temaet helse, som går på tvers av mange fag. Utgangspunktet er å skape en mening og en helhet for barna.

Illaria (7) viser frem legeutstyret i sykehusrommet. Foto: Mirja Flodin / NRK

Gjennom temaet helse har lærerne sammen med personalet på SFO laget et sykehusrom i et av lekerommene.

Blant elevene som leker i sykehusrommet finner vi syv år gamle Matilda. Hun er begeistret over å få leke sykehus.

Her på «sykehuset» får Matilda leke pasient, mens ventende pasienter tripper utålmodig på venterommet. Foto: Mirja Flodin / NRK

– Vi får prøve på andre barn hva vi kan om sånne ting. Ta vaksine, blodsprøyte og sy igjen huden på andre, forteller hun.

Mer engasjerte barn

Musammat Hasnahena Akhter er barne- og ungdomsarbeider på SFO ved Åsvang. Hun jobbet her også før prosjektet ble innført, og ser at engasjementet blant barna har vokst.

Musammat Hasnahena Akhter merker forskjell siden før prosjektet ble innført. Foto: Mathias Kartveit Mikalsen / NRK

– Før var vi vant til å ordne styrte aktiviteter for SFO-barna, men nå ser vi at vi ikke trenger det like mye. Det som barna jobber med i skoletiden, fortsetter de med i frileken, sier Akhter.

Musammat Hasnahena Akhter synes barna nå er bedre på å leke med ting de har lært i løpet av skoledagen. Foto: Mirja Flodin / NRK

Hun innrømmer at det kanskje har blitt litt mer liv etter at prosjektet ble introdusert.

– Nå merker vi at barna er litt mer nysgjerrige og derfor er det litt mer støy. Men vi tåler det. Det er for barnas beste, smiler hun.

Viktig å finne egen motivasjon

Prosjektet er fortsatt i gang, og det er vanskelig å si noe om resultatene enda. Tollaksen er så langt positivt innstilt.

– Jeg synes vi har fått til masse bra i forhold til det vi ønsker å fokusere på.

Til tross for mer lek i skoledagen mener hun ikke at hennes elever har lært mindre.

Hun tenker at lek og læring går hånd i hånd, og at det ene gjerne går over i det andre.

Hun håper de også at en mer fri skolehverdag hjelper barna å finne egen motivasjon til læring. Det mener hun er viktig å få med seg tidlig i skoleløpet.

Lærer Katrine Vik Tollaksen ønsker at motivasjonen til læring skal komme fra elevene selv. Foto: Mirja Flodin / NRK

– Det er da læringen skjer, tenker vi. Spesielt for de yngste. Vi tror også at det er utgangspunktet når de blir eldre, sier hun.

– Uten motivasjon tenker vi at de ikke sitter igjen med læringen selv. Da blir det mer som at de gjør det fordi noen andre har bestemt at de skal gjøre det, sier lærer Katrine Vik Tollaksen.