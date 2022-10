Ved de fleste skoler har foreldrene blitt enige om regler for hvor mye barna skal gi hverandre i bursdagsgave.

Ved Grønli barneskole i Porsgrunn har foreldrene bestemt seg for å nedjustere dette beløpet i år.

Målet er at alle barn skal kunne delta i bursdagene til klassekameratene sine, forteller FAU-leder for 4. trinn ved skolen, Susanne Nergård.

– Velger å ikke sende barna i bursdag

Tidligere har elevene gitt hverandre 50 kroner i pengegave, eller 100 kroner hvis de har kjøpt en gave.

Nå er grensen satt til 30 kroner i pengegave, eller 50 kroner hvis de kjøper gave.

– Mange foreldre velger å ikke sende barna i bursdag, fordi man ikke har en økonomisk situasjon som tilsier at man skal kunne komme, forteller Nergård.

LIKE MULIGHETER FOR ALLE: FAU-leder for 4. trinn ved Grønli barneskole i Porsgrunn, Susanne Nergård, håper flere skoler vil følge deres eksempel. Foto: Privat

Ifølge FAU-lederen var foreldregruppen positive til forslaget. Nå oppfordrer hun flere skoler til å gjøre det samme.

– Jeg håper flere henger seg på, og tenker over hvilken sum man bør ha for klassene.

Les også: Fasaden slår sprekker: Mange med høy inntekt vil slite, tror gjeldsrådgiver

– Foreldresamarbeid på sitt beste

Grepet foreldrene ved Grønli skole tar, applauderes av Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

– Dette er vi selvsagt veldig positive til, og vi ser det her som foreldresamarbeid på sitt beste, sier leder Marius Chramer i FUG.

HEIER PÅ TILTAKET: Leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Marius Chramer, er positiv til at foreldre tar grep for å inkludere flere i bursdagsfeiringer. Foto: Marius Fiskum / Marius Fiskum

Barnebursdager er en viktig arena for inkludering og sosialisering, ifølge Chramer.

– Men vi vet at gavepresset kan gjøre at mange ikke stiller opp. Ikke bare i den tiden vi er i nå, men generelt også. En tikroning for noen kan være veldig mye.

Han oppfordrer flere foreldre til å gjøre det samme som foreldregruppen ved Grønli skole.

– Vi skal huske på at skolen har et gratisprinsipp. Og det er noe vi foreldre bør ta med oss inn i de sosialiseringsarenaene vi har, også utenfor skolen.

Andre løsninger på å slippe gavepresset kan være at foreldrene vipser et symbolsk beløp til den foresatte, som ordner gave. At foreldrene til bursdagsbarnet kjøper en gave fra hele gjengen, eller at man bestemmer at gaver ikke er nødvendig.