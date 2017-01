Skjeggkre har overtatt boklageret på Lånke skole

– Siste uka før jul, kom det ei mor og spurte om vi visste at vi hadde skadedyr på skolen. Da begynte vi å se etter, og kontaktet etter hvert et skadedyrkontrollfirma og fikk kartlagt omfanget, sier rektor ved Lånke skole, Randi Hammerhaug.

Hammerhaug tror insektet har levd i kjelleren en stund.

– Vi vil ikke at de skal spise opp bøkene våre. Det er ikke noe gøy å ha skadedyr, derfor må det bekjempes. Så får vi håpe at vi snart blir kvitt dem.

Skjeggkre Foto: Mycoteam Ekspandér faktaboks Skjeggkre er vingeløse insekter.

Voksne individer er 15-19 mm lange, mens nymfer varier fra 2 til 14 mm.

Lever kun innendørs i Norge og blir funnet stadig flere steder.

Spiser både plante- og dyremateriale;, brødsmuler, mel, matrester, døde insekter, tørre blader eller andre organiske materialer Voksne individer kan også klare seg fint på papir og tapet.

Utvikling fra egg til voksen strekker seg normalt opp mot 3 år.

Skjeggkre er nattaktive.

Sensitiv for lave og høye temperaturer. Utvikling og aktivitet begrenses kraftig ved temperaturer under 16 grader og stanser helt ved 11 grader.

Temperaturer over 26 grader begrenser også levetiden betraktelig, og de dør etter 1 time hvis de utsettes for 41 grader. Kilde: Folkehelseinstituttet

Limplater og innsektsåter

Kjartan Larsen fra skadedyrkontrollfirmaet Rentokil, forteller at skjeggkre lever på blant annet papir.

– De kan angripe cellulosefibre, men for at du skal kunne se det, må du ha en relativt stor populasjon.

Den er drøyt halvannen centimeter lang og har fått navnet skjeggkre. Ekkel, men helt ufarlig. Foto: Carl-Erik Eriksson / Trondheim kommune

Tiltaket de gjør for å kartlegge omfanget og fjerne insektet, er å legge limplater og insektsåte rundt om i skolebygget. Larsen påpeker at insektsåten er helt ufarlig for mennesker, og at man må ha nøkkel for å åpne plastboksen, der åten ligger.

– På limplata som har ligget i boklageret siden jul, kan man se at rundt 25 insekter er tatt. Ellers i bygget er det ensifret tall på de aller fleste platene som er lagt ut, forteller Larsen.

Ifølge Folkehelseinstituttet er insektet innført til landet sammen med vareforsendelser fra utlandet eller i folks bagasje. Konsekvensen er dessverre at den om få år trolig vil ha spredt seg over hele landet, og at den vil finnes nær sagt over alt.

Forberedt på å finne insekt i flere bygg

Stjørdal kommune bruker nå 25 tusen kroner på å fjerne skjeggkreet fra Lånke skole.

– Det skremte meg litt først, siden det var nytt. Men en nærmere undersøkelse viste at det i mine øyne ikke var så alvorlig, sier Ole Ødegård, fagansvarlig for drift og vedlikehold i Stjørdal kommune.

Han forteller at de er forberedt på å finne insektet i andre bygg også.

– Dette er et insekt som er kommet for å bli og de er greie å behandle, så vi får bare leve med det, sier Ødegård.

– Etter behandlinga i dag legger vi ut nye plater for se etter en ukes tid om jobben vi har gjort er vellykket.

Første gang skjeggkre ble påvist i Norge var i 2013. Siden da er det halvannen centimeter lange insektet funnet en rekke steder i landet, mest på Østlandet.