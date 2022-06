Ber om orientering etter uventet dødsfall på sykehjem: – Veldig vondt

– Jeg synes det er veldig vondt. Jeg har stor medfølelse med pårørende som sikkert har det veldig vondt.

Det sier Sissel Trønsdal (Ap), leder i helse- og velferdskomiteen i Trondheim kommune.

Hun er opptatt av å finne ut hva som har skjedd etter det ble kjent at en mann døde uventet ved Klæbu helse- og velferdssenter tre uker etter at han flyttet dit.

«Grov offentlig omsorgssvikt»

Det var i starten av mai at Statsforvalteren i Trøndelag fikk en klage fra pårørende.

I klagen hevder de at mannen, som hadde nedsatt funksjonsevne og lite språk, døde av tørste og sult og som følge av «grov offentlig omsorgssvikt».

Pårørende mener at mannen ikke fikk dekket sine daglige behov for mat og pleie, og de klager samtidig på manglende informasjon og samarbeid.

Statsforvalteren i Trøndelag har opprettet tilsynssak basert på klagen.

Det var her, ved Klæbu helse- og velferdssenter at en mann døde uventet i mars. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Helt forferdelig

I et brev fra Trondheim kommune, går det fram at de har avdekket at rutiner for informasjon og medvirkning til nærmeste pårørende ikke er fulgt.

Fylkeslege Jan Vaage sier til NRK at Trondheim kommune har bekreftet at alt ikke har vært som det skal, og at klagen virker alvorlig.

– Hvordan reagerer du på det som har kommet fram hittil?

– Hvis det er omsorgssvikt, eller at det skyldes at det er rutiner som ikke er fulgt opp, så synes jeg det er helt forferdelig. Men vi må komme til bunns i dette, sier Trønsdal til NRK.

Hun vil derfor be om å få en orientering fra kommunedirektøren.

– Hvis det er slik at det har skjedd omsorgssvikt, så må vi sikre oss at slike ting aldri skal skje igjen på helse- og velferdssentrene våre, sier hun og legger til:

– Folk skal føle seg trygge og bli godt tatt vare på. Vi må gjennomgå dette nå, og jeg må få en oppdatering fra direktøren.

Sissel Trønsdal (Ap) har bedt om orientering fra kommunedirektøren. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Tidligere bekymringsmelding

For over ett år siden ble det slått alarm ved samme sykehjem.

Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Delta og hovedverneombud sendte da en bekymringsmelding om flere forhold, ifølge avisa Nidaros.

Ifølge Nidaros var tillitsvalgte bekymret for blant annet uforsvarlig bemanning, høyt sykefravær og manglende oppfølging fra kommunalsjef.

Det skal ifølge avisa ha blitt bestemt at det skulle utarbeides en plan for oppfølging av helse- og velferdssenteret.

Sissel Trønsdal vil også be om en oppdatering på hvordan bekymringsmeldingen er håndtert og fulgt opp.

Bekymringsmeldingen ble sendt til kommunedirektør Wenche Dehli. Til NRK avviser hun at den har noe med denne saken å gjøre.

Wenche Dehli avviser at bekymringsmeldingen som ble sendt for ett år siden har noe å gjøre med denne saken. Foto: Karianne Breivik Eldnes / NRK

Dehli kommenterer følgende om gjelder tilsynssaken:

– Vi kjenner oss ikke igjen i alle påstandene til pårørende, men ser samtidig at det er noen rutiner vi ikke har fulgt.

På grunn av ferieavvikling hos Statsforvalteren vil ikke saken bli ferdigbehandla før over sommeren.