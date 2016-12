SINTEF tildelt FN-pris på 8,4 millioner

I kveld fikk SINTEF pris av FN for sin innsats med å gjøre energibruk mer bærekraftig. Premien er en million dollar (8,4 millioner kroner) som skal gå til å lede et tre-årig prosjekt som skal bringe Nord-Afrika og Midtøsten et skritt nærmere solcelledrevne ferger.

Avgjørende for bærekraftig utvikling

Prisutdelingen fant sted under en seremoni i FN-hovedkvarteret i New York i kveld. Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF er svært glad for å få motta den gjeve prisen.

Hun forteller til NRK at prisen er en annerkjennelse for det SINTEF har gjort frem til nå, mens premien er å få gjennomført prosjektet.

– Denne prisen betyr utrolig mye. Vi jobber jo med det vi selv synes er viktige ting, og det å få FNs annerkjennelse på denne måten gjør jo at den visjonen vi har om teknologi for et bedre samfunn føles enda riktigere, sier hun.

– Hva er idéen bak prosjektet?

– Det bor mange milliarder mennesker langs kystene, og skipstrafikk som er drevet på solcelleenergi kan bidra til å avlaste veger, redusere trafikkproblemer og utslippsproblemer mange steder i verden.

– Et viktig bidrag

Det var 157 kandidater som hadde sendt inn sine bidrag i den store konkurransen.

Også utenriksminister Børge Brende gleder seg over tildelingen.

– Dette er ikke bare en stor anerkjennelse til et av Norges viktigste høyteknologiske forskningsmiljøer, men det er også et viktig bidrag for å løse de miljøutfordringene verden står overfor og et håndslag til Tunisia som trenger internasjonal støtte i sin omstilling, sier Brende.