Siste: En ny person er pågrepet.

En tredje person, en mann i 50-årene ble torsdag kveld pågrepet og siktet for grov kroppsskade i samband med at en mann ble skutt i Trondheim natt til torsdag.

Mannen ble pågrepet i området der hendelsen fant sted, opplyser Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

– Politiet har pågrepet en av de vi har etterlyst. Vi jobber nå med å kartlegge hendelsesforløpet. Det vil mest sannsynlig bli avhør av siktede i morgen formiddag, opplyser Bente Bøklepp, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet skriver at de fortsetter letingen med "full styrke" etter en kvinne som også er etterlyst i saken.

–Ikke livstruende skadd

Politiet fikk melding fra AMK-sentralen litt før halv tre natt til torsdag. Det var den fornærmede selv som ringte inn og varslet om skytingen.

Fornærmede skal være i slutten av 40-årene og skal ikke ha blitt livstruende skadd i skytingen.

To personer pågrepet

Like etter klokken 10 torsdag morgen opplyste politiet til NRK at de har pågrepet to personer – en kvinne og en mann.

De to er siktet for medvirkning til grov kroppsskade.

Kvinnen ble avhørt i ettermiddag. Hun nekter straffskyld, opplyser forsvareren hennes Kolbjørn Lium til NRK. Mannen ville ikke la seg avhøre av politiet. Forsvarsadvokaten hans, Torfinn Svanem sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere saken i dag.

– Pågripelsen var udramatisk. Det er to personer som vi knytter til en leilighet i nærheten av åstedet, og som er kjenninger av de involverte, forteller Bente Bøklepp, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet søkte torsdag ettermiddag og kveld etter ytterligere to personer.

– Vi tar høyde for at de er bevæpnet, sier Bøklepp.

Ut ifra opplysningene politiet har var skytingen en del av et internt oppgjør mellom de involverte, forteller politiadvokaten

– Vi har ingen opplysninger som tilsier at det skal være noen fare for publikum, understreker Bøklepp.

Hun oppfordrer likevel folk til å tipse politiet, og om å ikke forsøke å gripe inn selv dersom de observerer noe mistenkelig.

Person ført ut i håndjern

Politiet undersøkte torsdag ettermiddag et bygg nærliggende åstedet. Det ble satt opp sperrebånd, og gjennomført en væpnet aksjon.

– Vi søker etter tekniske bevis i saken. Vi skal inn i bygningen med en styrke for å se om det er bevis, eller personer som er av interesse for politiet, opplyste politiets innsatsleder Mattis Hamborg.

En mann skal ha blitt pågrepet i bygget like før klokken 14, og ført ut i håndjern.

Vedkommende skal ha vært et vitne, og ikke én av de to politiet etterlyser, ifølge påtaleansvarlig.

Klokka 16.50 undersøkte politiet fortsatt bygget. De har også fortsatt patruljer som holder vakt i området, opplyser politiadvokat Bente Bøklepp.

Hun opplyste da at det ville foregå politiarbeid i samband med etterforskingen på ulike steder i Trondheim igjennom ettermiddagen og kvelden.

VÆPNET AKSJON: Torsdag ettermiddag undersøkte politiet et bygg like ved åstedet på Lademoen. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Skutt utendørs – har undersøkt ulike åsteder

Kriminalteknikere har undersøkt ulike åsteder, opplyser operasjonslederen.

Skytingen har skjedd utendørs. Politiet søker fortsatt etter våpenet.

En nabo, som ønsker å være anonym, har ikke hørt noe i løpet av natten.

– Jeg hørte ingenting i natt. Og jeg var en del våken også, men hørte ikke noe. Det er trist at sånt skjer, sier personen til NRK.

ÅSTED: Krimtekniker og politi på stedet hvor en mann i slutten av 40-årene ble skutt. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Relasjon mellom de involverte

Det skal være en relasjon mellom fornærmede og en eller flere gjerningspersoner.

Partene er kjent for politiet fra før, men politiet ville tidligere torsdag morgen ikke si om de visste hvem de lette etter.

PÅ STEDET: Politiet var på stedet torsdag morgen for å gjøre undersøkelser. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Innledende avhør

Politiet har vært i dialog med den fornærmede på sykehuset.

– Det er gjennomført innledende avhør av den fornærmede, samt at politiet er i gang med tekniske undersøkelser ved åstedet, sier Bøklepp i en pressemelding fra politiet.

Hun sier de må vente litt med et fullstendig avhør, siden mannen ligger på sykehus.

Bøklepp forteller at vedkommende skal ha forklart at det var flere gjerningspersoner til stede under skytingen.

– Dette er en alvorlig hendelse, legger hun til.

METALLDETEKTOR: Politiet søker med metalldetektor på åstedet. Foto: Kari Sørbø / NRK

Politiet ønsker tips

Politiet skriver i en pressemelding at de nå ønsker tips om observasjoner av personer og kjøretøy på Lademoen i tidsrommet 02.00-03.00 i natt.

Tips kan sendes inn til tips.politiet.no/trøndelag eller på tipstelefon 73 48 94 00.