Senterpartiet raser fram i Trøndelag

Sp raser frem på en fersk meningsmåling gjort for NRK og Adresseavisen. I Sør-Trøndelag går partiet fram og har nå en oppslutning på 12, 4. Det er nesten dobbelt så mye som ved forrige stortingsvalg. I Nord-Trøndelag har nå partiet en oppslutning på 25,7 prosent.

– Det er en stor inspirasjon for oss som nå skal ut i valgkamp og kjempe for at Senterpartiet får en best mulig oppslutning fra velgerne. Det tyder på at det er mange som er enige med oss i kritikken av sentraliseringa, sier Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet og tredjekandidat for Senterpartiet i Nord-Trøndelag.

Arbeiderpartiet størst

Trond Giske (Ap) er ikke fornøyd med tallene for Arbeiderpartiet, men håper at oppslutninga rundt de andre rødgrønne partiene gir et regjeringsskifte. Foto: Gorm Kallestad

Den ferske meningsmålingen som Respons har utført for NRK og Adresseavisen, viser at Senterpartiet har et solid grep om de trønderske velgerne knappe tre måneder før høsten stortingsvalg.

Hver fjerde velger i Nord-Trøndelag vil stemme på Senterpartiet.

Men det er fortsatt Arbeiderpartiet som har størst oppslutning både i Sør- og Nord-Trøndelag. Partiet må imidlertid tåle en liten tilbakegang i forhold til forrige stortingsvalg. Førstekandidat for Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag, Trond Giske, er likevel glad for at det kan se ut som at flertallet i fylket vil stemme rødgrønt.

– Alle de fire borgerlige partiene går tilbake fra valget i 2013, og vi har et stort rødgrønt flertall, men jeg skulle jo gjerne hatt en større andel av det flertallet på Arbeiderpartiets side, sier Giske.

Frp går tilbake

Sivert Bjørnstad (Frp) bekymrer seg ikke for tallene fra meningsmålingen. Han mener at Frp har mulighet til å få bedre oppslutning når valget nærmer seg. Foto: Jan Christer Pedersen / NRK

Tilbake går også Fremskrittspartiet og ligger an til å miste en av sine to mandater i Sør-Trøndelag. Det er ikke førstekandidat i Sør-Trøndelag Sivert Bjørnstad fornøyd med.

– Det er ikke et godt nok resultat for oss, men jeg er ikke veldig bekymret heller. Det er omtrent der vi lå før valget for fire år siden, så dette gir ekstra motivasjon til å jobbe videre og få enda bedre oppslutning slik at vi fortsatt får inn to fra Sør-Trøndelag fra Frp, sier Bjørnstad.

Når det gjelder mandatene viser ikke meningsmålingen de store endringene i sammensetning av Trøndelagsbenken på Stortinget. Venstre som fikk utjevningsmandatet i Nord-Trøndelag i 2013, er langt under sperregrensa og dermed ute.

Meningsmålingen viser at SV går frem med 1,3 prosentpoeng siden forrige stortingsvalg. Det er Lars Haltbrekken svært fornøyd med. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

SV som hadde utjevningsmandatet i Sør-Trøndelag ved forrige valg, ser nå ut til å kapre et av de faste mandatene fra Frp.

– Vi håper å få et fast mandat, og målinga i dag gir jo god grunn til å tro på det. Det viser at vår kamp for et mer rettferdig og miljøvennlig Norge vil gi gjenklang hos velgerne, så det er bra, sier SVs førstekandidat i Sør-Trøndelag, Lars Haltbrekken.

Hvem som til slutt får utjevningsmandatene i de to fylkene, avgjøres av valgresultatet nasjonalt.

– Sp har tjent på debatten

Politisk kommentator i NRK Trøndelag, Linda Bjørgan, tror distriktspolitikken innvirker Senterpartiets oppslutning i Trøndelag. Foto: NRK

– Denne målinga viser at Senterpartiet har tjent veldig på debatten rundt kommunereformen og distriktspolitikken. Målingen viser også at regjeringsslitasjen på Høyre og Frp er mindre enn kanskje noen ville trodd, sier politisk kommentator i NRK Trøndelag, Linda Bjørgan.

Hun mener at det ikke ligger an til de store endringene i den politiske sammensetninga av Trøndelagsbenken, men er spent på hvor stor Senterpartiets oppslutning blir totalt ved årets stortingsvalg.

At Venstre ligger under sperregrensa på de nye målingene mener hun har med debatten rundt kommunereformen å gjøre.

– Venstres Andre Skjelstad fra Nord-Trøndelag har jo gått hardt ut for tvang i kommunereformen og får nok svi for det. Det blir interessant å se om kommunereformen blir Venstres bane ved dette stortingsvalget, sier Bjørgan.